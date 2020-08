Majetek nejbohatších lidí světa strmě roste. Šéf Amazonu letos vydělal téměř 85 miliard dolarů

Pro některé z nejbohatších lidí světa byl tento týden jedním z nejvýnosnějších. Hodnota majetku 500 z nich se za týden zvýšila o 209 miliard USD (4,6 bilionu Kč), upozornila agentura Bloomberg. Z jednotlivých lidí majetek zakladatele Amazonu Jeffa Bezose překonal kdysi nepředstavitelnou částku 200 miliard USD a podnikatel Elon Musk se přidal mezi osoby, jejichž hodnota majetku překonala 100 miliard USD díky pokračujícímu růstu akcií Tesly. New York 15:26 30. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel Amazonu Jeff Bezos patří mezi čtyři nejbohatší lidi světa. | Foto: Mike Segar | Zdroj: Reuters

Musk tak rozšířil klub lidí s majetkem přes 100 miliard USD, který má teď díky němu čtyři členy. Kromě Muska a Bezose do něj patří také majitel a šéf Facebooku Mark Zuckerberg a spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates. Podle výpočtu agentury Bloomberg hodnota jejich majetku dosahuje 540 miliard USD.

Tento týden tak přinesl opět významný přínos pro majetek nejbohatších z bohatých, kterým pomáhá hlavně prudký růst akciových trhů, zvláště technologických akcií. Americké akcie v pátek stouply na nová maxima, protože investoři mají důvěru v nový přístup k inflaci představený centrální bankou USA (Fed).

Majetek Muska od počátku letošního roku stoupl o 76,1 miliardy USD. Je to však až druhá nejvyšší částka. Nejvíce letos zbohatl Bezos, hodnota jeho majetku stoupla o 84,9 miliardy USD. Od konce roku 2017, kdy jeho majetek překonal hranici 100 miliard USD, se hodnota jeho jmění zdvojnásobila, a to i poté, co loni při rozvodu postoupil čtvrtinu svého podílu v Amazonu bývalé manželce MacKenzie Scottové.

Prudký růst majetku nejbohatších lidí je v ostrém kontrastu se stavem světové ekonomiky. Ekonomický růst prudce klesl, protože pandemie donutila společnosti propustit miliony zaměstnanců a poptávka spotřebitelů prudce klesla. Ekonomické problémy nejvíce dolehli na mladé a pracovníky s nižšími mzdami.

„Není pochyb o tom, že pandemie zhorší nerovnost příjmů a bohatství, v krátkodobém i dlouhodobém horizontu,“ uvedl profesor Newyorské městské univerzity (CUNY) zabývající nerovnostmi v příjmech Miles Corak.

Od počátku letošního roku majetek 500 nejbohatších lidí světa podle seznamu sestavovaného agenturou Bloomberg stoupl o 871 miliard USD, tedy o 15 procent.