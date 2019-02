Jihomoravský kraj odstoupil od smlouvy s firmou, která létala z Brna do Mnichova. Spoj je přerušen

Kraj zároveň pracuje na výběrovém řízení pro nového dopravce. Firmu finančně podporoval, proto po ní bude požadovat zpět peníze za část února. Mělo by to být do dvou milionů korun.

Kraj i Brno podporovaly linku miliony korun. Brno předloni dalo 18 milionů, kraj loni poskytl 22 milionů a 22 milionů mělo na letošní rok vyčleněné Brno.

„S ohledem na podstatné porušení smlouvy stávajícího provozovatele letecké linky se kraj rozhodl odstoupit od stávající smlouvy. Od 17. do 22 února došlo ke zrušení více než 20 plánovaných letů,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek (ANO).

Patnáct nových linek z Prahy. Ryanair bude létat do Kodaně nebo Pisy, letiště nárůst zvládne Číst článek

Podle něj bude kraj žádat po dopravci peníze zpět, a to zejména část zálohové platby za neposkytnutí plnění od 17. února. Částka zatím není jasná, neměla by ale přesáhnout dva miliony korun. Kraj dával firmě peníze zálohově každý měsíc.

Dosavadní režim

Kraj má zájem zachovat linku ve stejném režimu, v jakém létala. „Výběrové řízení je vázané evropskou legislativou, což zabere čas. Nelze ho tedy vyhlásit okamžitě. Variantou je možnost takzvaného přechodného dopravce na omezenou dobu maximálně sedmi měsíců. Když ho nalezneme, může létat obratem hned po oznámení Evropské komisi,“ uvedl Šimek. Podle něj kraj tedy pracuje jak na získání přechodného dopravce, tak na novém výběrovém řízení.

Linka z Brna do Mnichova začala létat v listopadu 2015. Od té doby se spoje rozšířily na dvakrát denně v každém směru od pondělí do pátku a v neděli se létalo tam a zpět. Měsíčně linku využilo přes 2000 lidí. Loni dosáhla vytíženosti přes 50 procent.

Aerolinky Flybmi létaly se 17 stroji do 25 zemí světa. Krach firma zdůvodnila nárůstem cen paliv a nejistotou ohledně chystaného odchodu Velké Británie z EU.