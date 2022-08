Jílové u Prahy na tři hodiny v noci vypíná veřejné osvětlení. Ročně tak ušetří až 650 tisíc korun

Jílové u Prahy se rozhodlo v rámci úspor omezit veřejné osvětlení. Vypíná ho od 1 hodiny ráno do 4. Tři hodiny nesvícení uspoří ročně až 650 tisíc korun. V noci zde na obhlídku města vyráží strážníci, zvýšenou kriminalitu ale zatím neevidují. Jílové u Prahy 18:56 31. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejné osvětlení (ilustrační foto) | Zdroj: Technologie hlavního města Prahy

Strážník Petr Toman vyráží každou noc po jedné hodině ranní se svým kolegou do nočního Jílového. „Už máme po jedné hodně, můžeme vyrazit na obhlídku města. Vezmeme si s sebou taktické vybavení, hlavně svítilny,“ popisují policisté.

„Máme jednu klasickou baterku připnutou na uniformě, ta má svítivost asi dva metry. Druhá baterka Fenix má svítivost až 300 metrů,“ říká Toman.

Na vestě mají strážníci i kameru. „Má noční přísvit, když je tma tak se přepne. Vidíme pak černobíle, ale lze vidět,“ ukazuje Toman. „Ani počasí není překážka,“ říká, když vstupuje do noční bouřky.

Zvýšenou kriminalitu zatím policisté v Jílovém neevidují. Pravidelně se stýkají i se státní policií, ta situaci popisuje obdobně.

Na nová opatření si zatím nestěžují ani místní obyvatelé. „Mám reflexní vestu, protože samozřejmě vím, že je zhasnuto. Ale přiznám se, že já takto moc často nechodím,“ říká Dominik poté, co se rozloučil s přáteli v hospůdce a vydal se nočním městem domů.

„Zhasínání osvětlení mi nevadí. V tuto hodinu většinou spím a myslím si, že šetřit je potřeba,“ popisuje Dominik. „Domů to mám to 800 metrů a myslím si, že chlap se správně nemá bát. Vím, že to asi nemusí být komfortní pro ženy, ale myslím si, že většina žen má přítele. Tak si aspoň udělají romantickou procházku ve tmě,“ dodává.