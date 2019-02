Pětitýdenní dovolená je nevyhnutelná, tvrdí ekonom odborů. ‚Ohrožuje to výrobu,‘ reaguje podnikatel

Měla by se zákonem prodloužit dovolená ze čtyř na pět týdnů, jak navrhují odbory? Ve sněmovně takový návrh předložili poslanci KSČM a podporuje ho také ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), vláda k němu ale zaujala neutrální stanovisko. V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali Jiří Hlavatý, generální ředitel a majitel textilní společnosti Juta a ekonom Českomoravské konfederace odborových svazů Jaroslav Ungerman. Praha 14:56 19. února 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Měla by se zákonem prodloužit dovolená ze čtyř na pět týdnů, jak navrhují odbory? (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Bojím se, že pokud se uzákoní pět týdnů dovolené, přijde se s benefity na šest týdnů dovolené,“ říká bývalý senátor a poslanec za hnutí ANO Hlavatý.

V jeho případě by to prý mohlo vést až zastavení výroby. „Jsou s námi spojeni zákazníci, kteří stojí třeba jen 14 dní ročně o Vánocích. Jaké máme možnosti? Buďto nabrat více lidí, abychom obsadili jednu směnu, nebo to řešit přesčasy. Ale dnes už máme průměrné výdělky přes 30 tisíc korun a zaměstnanci už po přesčasech tolik netouží,“ přibližuje.

„Spočítejme si, kolik máme dní volna. Máme 52 týdnů, v každém sobota a neděle, 20 dní dovolené, k tomu 10 dní svátků. 134 dní jsme doma, to je 37 %.“ Jiří Hlavatý

„Nezaměstnanost dnes nemá kam klesat. Chybí statisíce lidí a napětí na trhu je obrovské. U nás často dochází k odstavování výrobních strojů. Jsme na konci ekonomického cyklu a opatrnosti není nikdy dost,“ varuje Hlavatý.

Podle něj by se celá záležitost měla ponechat na rozhodnutí trhu. Místo benefitu pětitýdenní dovolené mohou například zaměstnanci dostat vyšší mzdy. „Nevracejme se zpět k nařizování a direktivě. Tři roky jsem byl v Senátu a přál bych si, aby do něj chodily důležitější zákony, které tato republika potřebuje,“ zdůrazňuje Hlavatý.

Delší dovolená je nevyhnutelná

„Je to objektivní trend, proti kterému asi nebudeme moci nic dělat,“ míní Ungerman.

„Dokázali jste si před pár lety představit, že bude něco jako home office? Že budou lidé pracovat z domova? Myslím, že se k pětitýdenní dovolené postupně dostaneme. Problém samozřejmě bude ve výrobních firmách, jako je ta pana Hlavatého, kde je to o technologické kázni a lidé tam musí být,“ doplňuje.

„V 70. letech byla dovolená pro lidi ve věku 18–23 let jen 14 dní. Pak všichni pochopili, že je to nesmysl, a minimální dobou se staly 3 týdny. Dnes to jsou 4 týdny. Ať chceme, nebo ne, v určité fázi se dostaneme na 5 týdnů.“ Jaroslav Ungerman

Ungerman ovšem připouští, že k uzákonění pětitýdenní dovolení nejsou zatím v ekonomice podmínky. „Aby se od roku 2021 zákonem zavedla pětitýdenní dovolená, to je podle mě špatně. Takový zákon nemá být na stole,“ souhlasí s Hlavatým.

„Vidím to jako součást probíhajícího politického boje. Předkládají se různé návrhy a říká se, že se realizuje program. To je postoj ČSSD a části KSČM. Nevidím v tom nic jiného. Máme nedostatek pracovních sil a zavedení pětitýdenní dovolené vyžaduje další pracovní síly,“ uzavírá ekonom.