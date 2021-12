Příběhy roku 2021: Zlý sen Jiřího Písaříka. Konec jeho firmy Bohemia Energy dolehl na 900 tisíc domácností

Jiří Písařík byl podle časopisu Forbes 37. nejbohatším Čechem se jměním přesahujícím osm miliard korun. Dnes je však postava podnikatele spojována ne s ekonomickým úspěchem, nýbrž s problémy jeho bývalých zákazníků. Hlouběji do kapsy si kvůli ukončení podnikání jeho skupiny Bohemia energy muselo sáhnout až 900 tisíc lidí. Praha 7:58 24. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bohemia Energy, tisková konference Jiřího Písaříka. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Nevím, jak začít. Jsou to již tři týdny od doby, kdy jsme museli učinit to velice těžké rozhodnutí a jak vidíte, stále mi dělá potíže o tom mluvit,“ zněla první slova Písaříka k veřejnosti od konce podnikání skupiny Bohemia Energy.

Jiří Písařík: Miliardářův zlý sen. Konec jeho firmy Bohemia Energy dolehl na 900 tisíc domácností

„Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale je to, jako kdybyste pohřbívali někoho blízkého. Každý den se probudím a říkám si, že to je jenom zlý sen,“ pokračoval ve svém projevu podnikatel.

Noční můra

Noční můru ovšem neprožíval jen on. Společně s ním postihla i dalších až 900 tisíc domácností, které byly kvůli zmíněnému rozhodnutí donuceny okamžitě hledat nové dodavatele energií. Na pobočkách dodavatelů poslední instance se tak začaly tvořit dlouhé fronty.

Jako důvod ukončení podnikání viděl Písařík vysoké ceny energií a odmítnutí bank nadále financovat jeho byznys. Jakoukoliv chybu na své straně nepřipustil. „My jsme bojovali do poslední chvíle, abychom mohli našim klientům dál dodávat energie,“ řekl podnikatel a dodal, že na osudové jednání přišlo 25 bankéřů z různých bank, kteří jim oznámili neprodloužení financování a rovnou se dostavili i s oddělením vymáhání.

Pro klienty skupiny Bohemia energy tato schůze znamenala, že musí začít co nejdříve hledat nové dodavatele, ale také že to bude mnohé z nich stát zásah do úspor. Zálohy se jim totiž v režimu dodavatelů poslední instance mnohonásobně zvýšily. Objevily se případy, kdy jen za ně museli dát měsíčně až 16 tisíc korun.

Ani po více než dvou měsících si všichni bývalí zákazníci nové dodavatele energií nenašli. V režimu dodavatele poslední instance stále zůstávají desítky tisíc lidí.

Agresivní podnikatel

Jiří Písařík svůj byznys vybudoval v roce 2005, kdy mohli distributoři energií volně vstupovat na trh. „Už to nebylo monopolní postavení jako předtím a nemuseli distribuovat jenom výrobci. On byl jedním z prvních, kteří v roce 2005 velice agresivně začali. Jednoho po druhém získával zákazníky, postupně skupoval konkurenty. Za posledních pět let skoupil 10 až 12 konkurentů, a tím pádem narůstal i kmen jeho zákazníků. Zkrátka byl jedním z nejagresivnějších na tom trhu, o čemž se povídaly i zkazky,“ vysvětlil šéfredaktor časopisu Forbes Petr Šimůnek.

Ani pád Bohemia energy Písaříka o práci nepřipravil. Do jeho majetku i nadále spadá několik firem, včetně například Horse parku, který se zaměřuje na přípravu závodních koní. Majetek se však muži, který byl 37. nejbohatším Čechem s majetkem přes osm miliard korun, výrazně ztenčil.