Rusnok: Zmrazení splátek úvěrů doporučuji, ale ani v době moratoria by neměly být úplně zadarmo

V Česku se připravuje dočasné, zřejmě půlroční zmrazení splátek hypoték, spotřebitelských úvěrů a úvěrů podnikatelů. Guvernér České národní banky Jiří Rusnok tvrdí, že je to ale dobrovolné moratorium. „Samozřejmě, že budete mít volbu. Kdo chce zůstat, tak může pokračovat jako doposud," popsal pro Český rozhlas Plus Rusnok. Dnešní Plus Praha 18:19 30. března 2020

„Velmi bych doporučoval, aby i v průběhu moratoria běžel nějaký minimální úrok. Nějaká povinnost platit za půjčené peníze,… jinak řečeno, aby v době moratoria nebyly půjčené peníze zcela zadarmo. I banky je totiž zadarmo nemají, musí za ně platit svým půjčovatelům, střadatelům. Jde o to, aby to bylo v nějakém ekonomicky udržitelném poměru,“ říká guvernér v Českém rozhlase Plus.

Moratorium by mělo být podle Rusnoka nastaveno rozumně, tedy tak, že „parametry za kterých dojde k odsunutí, pozastavení splátek, budou takové, aby to banky dokázaly absorbovat,“ dodává.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) chce opatření předložit vládě ve středu. Plán má podporu opozice i odborů. Podle České národní banky by neměl ohrozit banky ani nebankovní poskytovatele úvěrů. Jak vysoký by pak měl být tento symbolický úrok?

„Výše by měla být řekněme blízko nižšímu průměru. Asi by úrok měl být navázaný na naši repo dvoutýdenní sazbu a k tomu nějakou minimální přirážku,“ odpovídá Rusnok.

Celkovou cenu úvěru to samozřejmě navýšit může, ale „teď jde o to rozložit povinnost v čase. Zejména u dlouhodobých závazků se ještě řada věcí v čase jistě změní, ale teď není podstatné, co bude za 10, 20 let,“ vysvětluje.

Budete mít volbu, ne povinnost

Co když ale někdo nechce přestat splácet úvěr, hypotéku? Bude to povinnost? „Samozřejmě, že budete mít volbu. Kdo chce zůstat, tak může pokračovat jako doposud,“ odpovídá Rusnok.

Řada bank už nyní odklad splátek několik dní nabízí. Nebylo by na místě nechat to jen na ně než sahat k plošnému opatření?

„Problém je v čase a administrativní kapacitě. Když by to bylo jen na individuálních jednáních bank na základě individuálních žádostí, tak se, dle mého soudu, na řadu těch, kteří to teď nejvíc potřebují, vůbec nedostane. Proto je tady východiskem plošné opatření, což je na druhé straně, uznávám, dosti hrubé. V mnoha případech to může být vnímáno i nespravedlivě,… ale tak to v životě prostě chodí.“

Guvernér České národní banky nepředpokládá, že by se po úterní poradě s celounijním bankovním regulátorem něco zásadního na tomto plánu vlády i České národní banky změnilo.

„Evropský orgán pro bankovnictví je metodickou agenturou pro uplatňování legislativy v oblasti bankovnictví. Může dojít k doporučení, aby to pokud možno všude v Evropě bylo podobné. Ale na to závěru to asi už nic moc nezmění,“ dodává Jiří Rusnok.

Ptala se Martina Mašková.