Prezident Zeman jmenoval do funkce guvernéra ČNB Michla. Nahradí Rusnoka od prvního července

Prezident Miloš Zeman jmenoval do funkce guvernéra České národní banky Aleše Michla. Ten na pozici od prvního července nahradí Jiřího Rusnoka, kterému v červnu bude končit druhý mandát a znovu už kandidovat nemůže. Zeman měl na výběr ze čtyř kandidátů, předem však uváděl, že má ohledně své volby jasno. Konkrétní jména kandidátů Hrad před ceremoniálem odmítal sdělit. Praha 11:02 11. 5. 2022 (Aktualizováno: 12:00 11. 5. 2022)

„Od července, kdy budu vést bankovní radu, předpokládám, že inflace bude dále rekordně vysoká, kolem 15 procent. Hlavní cíl bude ji navrátit na dvě procenta. Předpokládám, že to bude trvat dva roky,“ uvedl při jmenování Michl.

Inflace je podle něj převážně dovezená, především přes vyšší ceny energií. Předpokládá, že sazby budou v té době na takové úrovni, aby krotily případnou poptávkovou inflaci. „Předpokládám, že navrhnu na svém prvním zasedání, které povedu v létě, určitou stabilitu sazeb. Vyhodnotíme poté dopady dosavadní měnové politiky a další indikátory přicházející z ekonomiky a po určité době se rozhodneme, co dál, “dodal.

„Tvrzení, že inflace byla způsobena primárně válkou na Ukrajině, bohužel kulhá na obě nohy, protože dvouciferné inflace bylo dosaženo již před válkou,“ řekl prezident. V boji proti inflaci má ČNB podle Zemana nezastupitelnou roli a existují dvě skupiny ekonomů s výrazně odlišnými názory. Jedna skupina inflaci označuje jako poptávkovou a jako řešení vidí zvyšování úrokových sazeb. „Druhá skupina mluví o nákladové inflaci a v takovém případě je zvyšování úrokových sazeb nákladem svého druhu a k inflaci přispívá,“ řekl.

Podle Zemana je nutné s respektem naslouchat oběma skupinám. „Zdá se, že se v poslední době skutečně překlápí úrokové sazby z nástroje brzdění inflace v nástroj jejího posilování,“ řekl. Zmínil, že rostou ceny energií, potravin a řady dalších komodit.

„Z důvodů výše uvedených jsem se rozhodl jmenovat guvernérem člověka, který měl kritický postoj ke zvyšování úrokových sazeb. Nepřál bych si, aby došlo k razantnímu poklesu úrokových sazeb, ale na na druhé straně se domnívám, že v současné situaci neexistují dostatečné důvody k jejich dalšímu zvyšování,“ dodal.

Členem bankovní rady ČNB od roku 2018

Aleš Michl byl od konce roku 2018 členem sedmičlenné bankovní rady ČNB, dříve ale působil také v Raiffeisenbank nebo jako externí poradce bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO). O tom, že se má stát novým guvernérem právě Michl, informoval v pátek server Seznam Zprávy. Michl to tehdy odmítl komentovat.

Na rozdíl od dosluhujícího guvernéra Jiřího Rusnoka, který je známý svými zásahy proti inflaci cestou zvyšování úrokových sazeb, s Alešem Michlem v čele se pravděpodobně politika ČNB změní. Jako člen bankovní rady Aleš Michl vždy hlasoval proti zvyšování sazeb a je známým odpůrcem této politiky.

Aleš Michl v minulosti vlastnil podíl v investičním fondu Quant. Poté, co se objevily pochyby, zda Quantu ze své pozice člena bankovní rady nepomáhá a nevyužívá postavení ke svému obohacení, založil Michl v lednu 2019 soukromý svěřenský fond MMXXV, do kterého svůj podíl ve společnosti spravující Quant vložil. Podrobnosti o tom, že Michl odmítá zveřejnit dokumenty, které by odhalovaly fungování svěřenského fondu, a není jasné, jestli se od něj opravdu odstřihl, přinesl server Aktuálně.cz.

Michl dlouhodobě tvrdí, že Quantu nepomáhá. Jak o něm uvádí web investičního fondu, „Ke dni vzniku funkce v bankovní radě ČNB své aktivity ve fondu ukončil, aby zamezil možnému střetu zájmů a dostál podmínkám členství v bankovní radě ČNB.“