Pokles ekonomiky? Nejrealističtější scénáře jsou ty nejvíce pesimistické, říká guvernér ČNB

„Všechno ukazuje na to, že zásah do ekonomiky způsobený epidemií a zastavením téměř veškerého ekonomického života bude velký,“ vysvětluje guvernér České národní banky Jiří Rusnok důvody, proč banka snížila úrokové sazby na jedno procento. Co může udělat současná krize s bankami a kurzem české koruny? A jaká má centrální banka další opatření?

dvacet minut radiožunálu Praha 22:28 26. března 2020