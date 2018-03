Exšéf dotačního úřadu Trnka spravuje milionové pozemky podnikatele, který je spjatý s čerpáním dotací

Bývalý šéf Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad (ROP Jihozápad) Jiří Trnka spravuje majetek za miliony. Jde o rozsáhlé pozemky v Hluboké nad Vltavou a jejím okolí, do role správce si ho vybral podnikatel Josef Půr spjatý s čerpáním dotací, které hodnotil dotační úřad právě v době šéfování Trnky. Reportéři Radiožurnálu to zjistili při pátrání v zákulisí milionových dotaci, které šly na soukromé projekty v Hluboké nad Vltavou. Hluboká nad Vltavou 6:20 12. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Téměř 30 miliónů z evropských peněz na opravu komplexu budov z neopracovaných cihel a kamenů získala v roce 2009 akciová společnost Agriprod CZ. | Foto: Jakub Troníček

Historický dvůr Vondrov připomíná soukromý hrad. Chovají se tu ušlechtilí koně, pořádají koňské slavnosti, ale i soukromé party. Své šedesátiny tu např. v roce 2013 podle dřívějších informací médií slavil i tzv. kmotr jihočeské ODS a dlouholetý místostarosta Hluboké Pavel Dlouhý.

„Oslavy tu jsou, chodí se tu chlastat. Policajti a to víte, ti papaláši. Všichni se sejdou, muzika tu do rána vyhrává a popíjí se... No co vám budu povídat,“ rozverně při svém vyprávění ukazuje asi sedmdesátiletá žena na malý domek na nádvoří rozlehlé usedlosti a jezdeckého areálu Vondrov.

Téměř 30 milionů z evropských peněz na opravu komplexu budov z neopracovaných cihel a kamenů získala v roce 2009 akciová společnost Agriprod CZ. Firma s anonymními akciemi, a tedy nedohledatelnými vlastníky.

Z obchodního rejstříku nicméně plyne, že jejím reálným zakladatelem byl v roce 1999 přes svou společnost s ručením omezeným vlivný hlubocký podnikatel Josef Půr.

A právě tento někdejší zastupitel Jihočeského kraje za ČSSD převedl na přelomu let 2016 a 2017 desítky hektarů lukrativních pozemků v Hluboké a okolí ze svého osobního vlastnictví do svěřenského fondu s názvem Agrinvest. Vyplývá to z katastru nemovitostí.

Shoda náhod?

Správcem svěřenského fondu, kam Půr převedl svůj majetek, je Jiří Trnka, tedy bývalý šéf ROP Jihozápad. Proč si Půr vybral zrovna Trnku a jestli je to jen shoda okolností, nevysvětlil.

„Neudělal jsem nic nelegálního a je to moje soukromá záležitost a nemám důvod s tím žádnou veřejnost seznamovat,“ odbývá dotazy Půr, kterého reportéři Radiožurnálu zastihli v kanceláři jeho zemědělského družstva na okraji Hluboké.

Trnka byl šéfem úřadu mezi lety 2007 a 2010. Tehdy musel z funkce odejít, protože ho policie stíhala kvůli zásahům do schvalování a hodnocení výběru jednotlivých žádostí o dotace. Za to dostal později tříletou podmínku.

V další kauze zase čelil obvinění, že umožnil obcházení informačního systému, ve kterém byly hodnoceny jednotlivé projekty. V tomto případě ho ale nakonec soud osvobodil. Že by jakýmkoliv způsobem ovlivňoval dotace pro Agriprod CZ, se neprokázalo. V tom, že se před rokem stal správcem svěřenského fondu, Trnka žádný problém nevidí. A jakoukoliv souvislost svého angažmá ve fondu s dotacemi jednoznačně odmítl.

„To vylučuju striktně, protože já ty lidi v době, kdy jsem byl na úřadě - tzn. v letech 2007 až 2010 - vůbec neznal. To vám můžu garantovat. Poprvé jsem s nimi jednal někdy v roce 2015, 2016,“ tvrdí Trnka. A zároveň zdůrazňuje, že osobně žádné dotace neschvaloval a ani celý proces jakkoliv neovlivňoval. A také že Půr ani v žádné žádosti o dotaci nefiguroval.

'Republika je taková víska'

Proč si podnikatel vybral zrovna jeho, Trnka zdůvodnil tím, že se prý na tuto oblast specializuje. Zda spravuje i jiné svěřenské fondy, případně jaké další zkušenosti s touto oblastí má, Trnka přiblížit nechtěl. A nevysvětlil ani to, že na svém vlastním osobním profilu na stránkách advokátní kanceláře jakoukoliv specializaci na oblast fondů zmíněnou nemá.

„To sice v tomto směru nemám, ale samozřejmě nejen Hluboká a České Budějovice, ale i Česká republika je malá víska, kde se to lidi dozví. A pokud se na mě klient obrátí, tak já nemám důvod mu nevyhovět,“ říká Trnka s tím, že zkrátka v tomto ohledu zafungovalo doporučení známých.

'Nikdy jsem nic nevlastnil'

Kdo v současné době anonymní akciovku Agriprod CZ ovládá, není jasné. Půr, který je podle týdeníku Respekt Dlouhého kolega ze zemědělské univerzity, nejdříve jakýkoliv vlastnický podíl v této společnosti striktně odmítl, a to i do minulosti.

„Ne, nikdy jsem vlastnický podíl neměl,“ řekl Půr. Jenže to není pravda. Ve sbírce listin společnosti založené u českobudějovického soudu je mimo jiné i notářský zápis z valné hromady firmy z 13. června 2005. Tedy tři roky před podáním žádosti o dotaci. A v tomto zápisu je uvedeno, že Půr v té chvíli vlastnil půlku akcií firmy, přičemž jeho podíl představoval více než 14 milionů.

„Hm, to je zajímavý. To asi, nevím… Nedokážu na to odpovědět. Já vám na to fakt… Jděte pryč,“ kroutí hlavou nad notářsky ověřenou listinou z obchodního rejstříku Půr. Další dotazy už nepřipouští a rázně zavírá dveře od své kanceláře.

A do vysvětlování se nechtělo ani předsedovi představenstva Agriprodu CZ Karlu Hájkovi. „Vůbec se s vámi nebudu bavit. Tečka,“ odbyl dotazy Radiožurnálu. Mimochodem, Hájka reportéři zastihli na obědě v hotelu Podhrad, který vlastní také společnost Agriprod CZ. A i tento soukromý hotel čerpal na rekonstrukci dotaci. V době, kdy vedl ROP Trnka, dostal deset milionů korun. A dalších sedm pak firma čerpala na opravu přilehlého komplexu s hotelem Knížecí dvůr.

Hotel i golf

Dotace ale nezískala v rámci Hluboké zdaleka jen usedlost Vondrov nebo luxusní hotel Podhrad a Knížecí dvůr. Více než čtyři miliony korun šly z ROPu Jihozápad v éře Trnky i do místního golfového klubu. Konkrétně na projekt Golfem proti drogám. Ten měl za cíl přitáhnout k tomuto sportu děti a odradit je tak od drog. Úřad vedený tehdy Trnkou neměl námitek a výbor následně podporu schválil.

Jestli projekt splnil očekávání, není jasné. Z katastru nemovitostí ale každopádně vyplývá, že pozemky pod celým golfovým hřištěm patří právě svěřenskému fondu Agrinvest spravovaného Trnkou.

Půr, který původně pozemky pod areálem vlastnil, v této souvislosti odmítl, že by měl s golfem na Hluboké a čerpáním dotace cokoliv společného: „Pronájem pozemků je jedna věc a firma, která na ní něco činí a čerpá dotace, je druhá věc,“ tvrdí.

Jenže ani toto vysvětlení nesedí. Dotaci totiž čerpal spolek Golfový klub Hluboká nad Vlavou, který má v současné době podle obchodního rejstříku tři členy výboru a Půr je jedním z nich. Celý areál golfového hřiště pak provozuje společnost Hluboká Invest.

Ta sídlí ve zmíněném komplexu Knížecí Dvůr na Hluboké a Půr byl mezi lety 2012 až 2014 v její dozorčí radě. Mimochodem - jedním z vlastníků této společnosti byl podle listin založených v obchodním rejstříku v minulosti také Dlouhý, který zároveň mezi lety 1999 až 2012 seděl i v jejím představenstvu.

Byl to přitom právě Dlouhý, koho v minulosti označil tehdejší předseda ODS Mirek Topolánek za kmotra. Ostatně místní o svém místostarostovi, kterému se přezdívá kníže z Dlouhé, mluví nejčastěji šeptem a jako o neformálním vládci Hluboké, kterému patří ve městě řada nemovitostí. Podle katastru ale vlastní v Hluboké jen dva rodinné domy.

Jestli má Dlouhý jakýkoliv podíl v golfovém klubu nebo ve společnosti Agriprod CZ vlastnící Vondrov i hotel Podhrad a Knížecí dvůr, se neví. A ani on se o tom nechtěl bavit. Nezvedal telefon a nebyl k zastižení ani v jeho kanceláři v Knížecím dvoře na Hluboké.

„Je nemocný a mimo Hlubokou nad Vltavou,“ řekla Radiožurnálu žena v kanceláři s tím, že není možný ani kontakt po telefonu.

Mimochodem – firma Agriprod CZ vlastní i vyhlášenou hlubockou restauraci Hubert, kde je Dlouhý známým štamgastem a podle dřívějších informací médií zde měl i vlastní stůl se svými fotografiemi s významnými politiky na zdi.

Dotační šampioni

V době, kdy dotačnímu úřadu ROP Jihozápad šéfoval Jiří Trnka, šly do projektů v Hluboké nad Vltavou desítky milionů korun z evropských peněz.

A Trnka je mezi podnikateli, kteří jsou byznysově spjati s čerpáním dotací, zřejmě velmi oblíbený. Půr totiž není jediný, který si ho vybral jako správce svého rozsáhlého majetku.

Ve stejné době jako v případě Agrinvestu a Půra se totiž stal správcem dalšího svěřenského fondu, tentokrát s názvem Jihoinvest. Do něj vyčlenil rozsáhlé jihočeské pozemky se stamilionovou hodnotou podnikatel Vladimír Hlavatý. Radiožurnál už informoval, že toho nedávno obvinila policie z údajného dotačního podvodu kvůli stočtyřicetimilionové dotaci na luxusní hlubocký wellnes hotel Diamant pro společnost Kardiocentrum Vysočina CZA. Podpora byla schválena právě v éře Trnky.

Hlavatého advokát nedávno vzkázal, že obvinění je podle něj nesmyslné a také že není nic nelegálního vložit majetek do svěřenských fondů. Podle dokumentů z obchodního rejstříku se přitom Hlavatý stal v roce 2005 vedle Půra a Hájka třetím akcionářem zmíněné akciovky Agriprod CZ

Mimochodem Hájek je kromě působení v Agriprodu CZ také od roku 1999 předsedou dozorčí rady firmy Kardiocentrum Vysočina CZA. A zároveň je Hájek pojítkem také k dalším dotacím v regionu. Např. 45 milionů bylo v roce 2008 z ROPu Jihozápad alokováno na další wellnes hotel – konkrétně na revitalizaci tzv. buquoyské rezidence v Nových Hradech. Tu přes personálně propojenou akciovku vlastnila společnost Mane Holding, ve které je Hájek od roku 2003 místopředsedou dozorčí rady.