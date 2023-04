Bez výjimky ze sankcí bychom nemohli použít ani excelovou tabulku, říká správkyně Sberbanky

V půlce týdne se téměř završila obří transakce mezi Českou spořitelnou a padlou bankou Sberbank. Česká spořitelna koupila od Sberbank 33 tisíc klientů s jejich úvěry v hodnotě 47 miliard korun. Za úvěrové portfolio zaplatila spořitelna 41 miliard korun.

„Tento obchod přinese zcela jednoznačně největší množství prostředků do majetkové podstaty,“ říká k tomu v rozhovoru pro Český rozhlas insolveční správkyně Sberbank Jiřina Lužová.

V rozhovoru Lužová také popisuje, jak zásadní roli na celý obchod mělo vyjednání výjimek z amerických sankcí, a také zmiňuje, že města a obce, kterým ve Sberbank uvízly peníze, by se nakonec mohly dostat oproti předchozím odhadům až ke 100 procentům svých vkladů. Praha 6:00 10. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Ve středu se klienti Sberbank stali klienty České spořitelny, je to tak?

Ano. Aktuálně jim přijde dopis o tom, že došlo k této transakci. V dopise najdou i své nové číslo účtu, na který mají posílat splátky svých úvěrů nebo hypoték. V podstatě ten přechod bude teď probíhat po dobu jednoho měsíce. Na konci dubna je potřeba definitivně přejít a od 1. května platit už jen České spořitelně. Pokud 1. května pošlou klienti svou splátku do Sberbank, tak se jim vrátí platba zpátky.

Je to tak, že prodej úvěrů České spořitelně bude tvořit hlavní část příjmu, ze kterého pak budou vyplácení věřitelé?

Tento obchod přinese zcela jednoznačně největší množství prostředků do majetkové podstaty. Další prostředky přinese prodej korporátních dluhopisů, pak tedy také prodej špatné banky a v neposlední řadě také stále funguje to pozitivní úročení, které je nyní na našem trhu. Vklady máme aktuálně uloženy u tří českých bank a stále je úročíme. Takže v součtu dojde k tomu, že bychom se mohli dostat až na stoprocentní uspokojení věřitelů.

Česká spořitelna dokončila nákup úvěrů Sberbank. Zaplatila přes 41 miliard korun Číst článek

Ještě před pár měsíci jste odhadovala, že by mohlo dojít k uspokojení první skupiny věřitelů, ve které je Garanční systém finančního trhu, ze 100 procent, druhé skupiny, tedy fyzických osob a menších firem, také ze 100 procent a třetí skupiny, kde jsou města, obce a kraje s velkými společnostmi, zhruba z 90 procent. Znamená to, že vaše současné odhady jsou optimističtější?

Ano, jsou určitě optimističtější. My stále v podstatě výpočet upřesňujeme. Došlo ke zvednutí sazeb úročení a podařilo se také od našich klientů vymoci nějaké pohledávky, se kterými jsme nepočítali. Část klientů se také rozhodla splatit úvěry v celku tím, že přecházeli k jiné bance. Proto to stále upřesňujeme.

Hraje v tom poměrně nevídaném uspokojení věřitelů roli i to, že Sberbank v době pádu byla v zásadě zdravá banka?

Určitě. Sberbank byla skutečně zdravá, mohla fungovat dál, ale bohužel.

Podle plánu, který jste představila, byste tedy chtěla vyplácet věřitele v průběhu října či listopadu. Je to tak?

Půjdeme cestou částečného rozvrhu a měli by dostat většinu své pohledávky.

Proč není možné vyplatit pohledávky celé?

Je možné, že v souvislosti s přezkumným jednáním vzniknou ještě nějaké spory. Dokud nebudou vyřešeny, tak vy nevíte, jak vysoký je ten váš závazek. Neočekávám ale, že by vznikly nějak zásadní spory. Může se stát, že v rámci čtvrtého čtvrtletí letošního roku budeme úplně končit.

Dluhopisy i část paláce v Brně

V jaké fázi je tedy nyní insolvence Sberbank?

Došlo k zaplacení kupní ceny za část závodu ze strany České spořitelny. Aktuálně má Sberbank zpeněženou výraznou část svého majetku. Dál zpeněžuji korporátní dluhopisy, kde skončilo výběrové řízení a čeká se na doplacení kupní ceny. V běhu je také výběrové řízení na, jak my říkáme, „bad bank“, tedy špatnou část banky. První část výběrového řízení by měla být skončena ke 14. dubnu a potom ti, kteří nabídnou nezajímavější nabídky, by měli být vyzváni do druhého kola. To bude ukončeno někdy v průběhu června.

Korporátní dluhopisy se podařilo prodat za kolik?

Za 98 procent jejich nominální hodnoty, která byla 730 milionů korun.

Obce, které přišly o peníze u Sberbank, se mají financí dočkat ještě letos. Už plánují, do čeho investují Číst článek

Můžete říct jméno kupujícího?

Nemohu, dokud není obchod završen, ale je to více subjektů.

Má vlastně Sberbank nějaké nemovitosti k prodeji?

Vlastní část M paláce Brně, tam má gros svých zaměstnanců. Ačkoliv se Sberbank jeví jako pražská, měla sídlo v Praze, tak činnost měla fakticky soustředěnou v Brně. Prodej těch asi dvou pater v M paláci přijde na řadu až na samém konci insolvence. Výtěžek z prodeje nám nějak pomůže, ale nebude zásadní.

Hrozba amerických sankcí

Insolvenční řízení Sberbank provází dlouhodobě riziko toho, že by na banku mohly dopadnout americké sankce. Několikrát jste úspěšně žádala o udělení výjimky z těchto sankcí, respektive o její prodloužení. Do kdy platí?

Současná výjimka platí do 31. ledna příštího roku.

Jak vlastně taková jednání o výjimkách s americkou stranou probíhají? Kdo byl do procesu zaangažovaný?

V tom procesu nám výrazně pomohla Česká národní banka, ministerstvo zahraničí a částečně také ministerstvo financí. To finále domlouvala především Česká národní banka a ministerstvo zahraničí s naším velvyslancem ve Spojených státech. Následně pomocí advokátní kanceláře White & Case se celá záležitost řešila ve Washingtonu.

Byla jednání složitá?

Celé to bylo o vysvětlování naší situace a pochopení americké strany, že se pád Sberbank netýká jen fyzických osob, ale také obcí a měst, které tam mají poměrně velké částky a bylo by nesmyslné to neřešit ke spokojenosti našich věřitelů. Kdyby se sankce nepodařilo vyřešit, tak by totiž nebylo vůbec možné majetek Sberbank prodat.

Splátkové prázdniny. Ruská Sberbank chce ulehčit vojákům bojujícím na Ukrajině finanční zátěž Číst článek

Takže by peníze zůstaly někde zmrazeny? Jak by to vlastně vypadalo?

On si to málokdo umí představit. Věc má dva základní problémy. První je ten, že by si majetek banky od nás nemohl koupit nikdo, kdo působí na americkém trhu. Všechny banky v Česku ale nějakým způsobem na americkém trhu fungují. Zůstaly by tak ve hře české pohledávkové firmy. Problém je, že tím pádem by se stali z těch řádných klientů banky vlastně dlužníci a zacházení s nimi by bylo na úplně jiné úrovni.

Další problém byl, že kdybychom nedostali výjimku, nemohli bychom používat vůbec žádné IT systémy. Nemohli bychom v konečném důsledku ani používat excelovské tabulky, protože Microsoft je americká firma. Celá záležitost by se musela asi řešit pomocí tužky a papíru, to je dnes už nepředstavitelné.

Kolik má Sberbank aktuálně zaměstnanců?

V současné době má 170 zaměstnanců, z toho okolo 30 přechází k České spořitelně v rámci prodeje závodu. Minimálně po dobu pěti měsíců, kdy poběží přechodná doba, je potřeba, aby tam zaměstnanci zůstali. Pak samozřejmě bude docházet k dalšímu propouštění.

Role ČNB

V průběhu insolvence docházelo ke kritice části věřitelů. Města kritizovala třeba to, že neměla možnost mít zástupce ve věřitelském výboru. Došlo k podání i nějakých připomínek na soud, které v konečném důsledku mohly komplikovat prodej majetku. Města a další věřitelé nakonec vzali připomínky zpět. Zpětně viděno, nebyla to přece jen chyba nepřizvat je do věřitelského výboru?

Nemyslím si to, že by to byla chyba. Naopak jsem velmi ráda, že věřitelský výbor je tříčlenný minimálně z toho titulu, že je velmi flexibilní a je schopný se velmi rychle dohodnout. Pokud je nějaký orgán, který má o něčem rozhodovat vícečlenný, tak nastávají problémy. Osobně jsem nepociťovala, že by Garanční systém finančního trhu bojoval jen za sebe, jak se s ohledem na jeho postavení v řízení obávali někteří věřitelé. Vždy bojoval za všechny věřitele.

Jak jste říkal, nakonec došlo ke zpětvzetí odvolání. K tomu došlo proto, že jsme se snažili se všemi věřiteli spojit, ukázat jim ta čísla a nic netajit. Oni sami došli k závěru, že by pro ně nebylo ekonomické se bránit tomuto obchodu a dělat problém.

Sberbank má zvolený věřitelský výbor. Jeho složení ale kritizují města, kterým v bance zůstaly peníze Číst článek

V procesním směru se nabízí jedna otázka. Ve věřitelském výboru sedí Česká národní banka, Garanční systém finančního trhu a jedna firma. Prodej úvěrů České spořitelně vám musel věřitelský výbor včetně ČNB schválit. ČNB zároveň ještě celou transakci schvalovala z pozice dohledu nad finančním trhem. Není vlastně ČNB ve střetu zájmů?

Nemyslím, že je vysloveně ve střetu zájmů. Vnímala jsme ji trochu jako dohledový orgán. Ano, museli schvalovat celou transakci. Minimálně z titulu, že má i info z věřitelského výboru, tak může mít větší škálu informací a může se pak odpovědněji rozhodnout.

Další věc, kterou vám vyčítali, byly náklady na poradenské firmy. Jaká je současná výše těchto nákladů?

Aktuálně se to řeší na věřitelském výboru. Vždy se náklady nechávají schvalovat na měsíc dopředu. Výše je adekvátní té práci, kterou vykonávají všechny poradenské firmy, protože mnohdy suplují nedostatek zaměstnanců, kteří už ve Sberbank nebyli. De facto se bez nich nelze obejít.

Náklady se proplácejí z majetkové podstaty, je to tak?

Je to tak.

A jaké jsou?

Výši nákladů se dozvíte z finančních zpráv, které budou zveřejněny.

A doposud to bylo kolik?

To nevím, nemám to sečtené.

Kolik máte zaměstnanců ve své kanceláři?

Asi kolem deseti. A jestli se chcete zeptat, proč to nedělají mí zaměstnanci… Víte, tyhle velké kauzy jsou speciální. Myslím, a je to můj osobní názor, že je potřeba, aby nad vámi jako insolvenčním správcem byl nějaký dohled. Tím, že od počátku do toho vstupujete s poradci, které ČNB „schválí“, tak i tímhle způsobem je nad vámi, jako fyzickou osobou, nějaká kontrola.

Garanční systém vyplatil přes 87 tisíc klientů zkrachovalé Sberbank. Získali přes 25 miliard Číst článek

Takže jste konzultovala s ČNB výběr poradenských firem?

Samozřejmě. Mohu vám říct, proč jsem jednotlivé společnosti vybrala. Společnost Deloitte jsem vybrala, protože Sberbank řeší celoevropsky, jak v Maďarsku, tak v Rakousku, což pro nás byla důležitá devíza. Společnost White and case jsou zase specialisté na řešení bankovních problémů, a to celosvětově. Společnost Baker and Mckanzie byla přijata na správu v rámci dohledu nad tím, jak banka funguje.

Jaká bude vaše odměna?

Podle vyhlášky.

To by bylo 10 procent?

Ne ne, tam je to rozfázované a já jsem si ji ještě nepočítala.

Takže zatím jste měla jen náklady?

Ano.

Je to největší obchod, kterého jste se účastnila?

Ano, určitě.