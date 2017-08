Jízdenky i zásilky. Češi už v některých vlacích a na poštách nebudou potřebovat hotovost

Počet vydaných platebních karet se v Česku už několik let drží nad hranicí jedenácti milionů. Zákazníci je ale podle Sdružení pro bankovní karty využívají stále častěji. Množství karetních transakcí v obchodech vzrostlo v prvním čtvrtletí meziročně o téměř čtvrtinu. Na oblibu bezhotovostního placení reagují i velké firmy ve vlastnictví státu, jako je Česká pošta a České dráhy. Praha 7:40 1. srpna 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Platební karta (ilustrační foto) | Foto: stevepb | Zdroj: Pixabay

Průvodčí Marcel Čáslavský kontroluje cestující v regionálním vlaku, který jede do Štěpánova. Pokud chtějí, mohou lístek zaplatit pomocí platební karty.

„Naťukám výchozí a cílovou stanici. Dám tisk, vyjede mi jízdní doklad. Pokladna se spojuje s platebním terminálem, takže zadejte PIN, prosím," naviguje cestující.

České dráhy v uplynulém roce a půl testovaly ve vlacích zhruba dvacet platebních terminálů. Do konce roku už ale bude bezhotovostní placení běžné v řadě spojů takzvané vyšší kvality. Jako první chtějí dráhy nabídnout tuto službu v pendolinech.

„Jsme ve fázi, kdy začneme do provozu postupně nasazovat všech 382 terminálů. Nejdříve během srpna bychom chtěli dodat terminály do Bohumína, kde budou nasazovány na vlaky SuperCity. Dále bychom je chtěli umístit i do Břeclavi a lidé by se tak s nimi mohli setkat ve vlacích railjet. Následovat bude i Praha, Cheb a další stanice a spoje EuroCity, InterCity a vlaky vyšší kvality," říká pro Radiožurnál mluvčí dopravce Monika Bezuchová.

Vlak na pražském Hlavním nádraží (ilustrační foto)

Bezhotovostní platby jsou podle ní službou, kterou chtějí České dráhy nabízet jako jednu z možností hrazení jízdného.

„Nejde ale jen o placení jízdného, ale i doplácení různých dalších služeb. Ať už se jedná o doplatek do první třídy, zakoupení místenky, případně lůžka, ale i přepravu kola nebo psa. V řadě našich spojů nabízíme i možnost zakoupení jízdenek na MHD ve městě, kam cestující směřuje," doplňuje Bezuchová.

Jde také třeba o nákup občerstvení. Stále však platí, že pokud cestující nechá nákup jízdenky až na poslední chvíli přímo ve vlaku a nekoupí si ji před nástupem, musí uhradit čtyřicetikorunovou přirážku.

Vyhne se jí jen tehdy, pokud nástupní stanice neměla otevřenou pokladu, případně v ní pokladna není vůbec. Týká se to ale spíše menších obcí nebo večerních a nočních spojů. Na regionálních vlacích, které mají hodně zastávek zcela bez personálu, se ale terminál ve vlaku nevyplatí.

„Co se týká vlaků regionální dopravy, u řady nelze předpokládat ekonomicky efektivní využití toho technického zařízení vzhledem k dosahovaným tržbám, protože banka stanovuje minimální platby na daném terminálu za měsíc. To ovšem nevylučuje, že ve vybraných osobních vlacích v budoucnu nebudou platby kartou umožněny," upřesňuje Bezuchová.

Mnohem déle už umožňují České dráhy platbu kartou na nádražích. Aktuálně jde o 250 železničních stanic a firma plánuje, že jich bude přibývat.

Doručený balík zaplatí lidé kartou

Změny se také v posledních letech dočkala Česká pošta. Na pobočkách bylo možné až do roku 2015 platit pouze kartami bankovní skupiny ČSOB. Nyní ale už 700 z celkového počtu 3200 poboček přijímá platební karty všech bank.

Česká pošta (ilustrační foto)

Náklady na provoz terminálů na sebe bere podnik, v menších obcích se ale provoz platebních terminálů nevyplatí. Nově začíná pošta testovat také platby kartou při doručování balíků.

„Od 1. 7. letošního roku jsme spustili pilotní projekt u vybraných balíkových doručovatelů, u kterých se dá platit platební kartou. S tím, že předpokládáme, že během října by veškerá depa, která odbavují balíky, tak už byla vybavena právě těmito platebními terminály. Takže každý balíkový doručovatel, který vám přiveze váš balíček, bude akceptovat platbu platební kartou," popisuje pro Radiožurnál mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

Už by se tak nemělo stát, že adresátovi bude chybět hotovost pro převzetí zásilky nebo že naopak doručovatel nebude mít peníze na vrácení.