Snížená pokuta při koupi ročního kuponu na MHD. Města se snaží převychovávat černé pasažéry

Pražští revizoři dávají už čtyři měsíce černým pasažérům speciální nabídku. Pokutu jim sníží o polovinu, když si koupí celoroční jízdné. Na tuto možnost zatím přistoupil každý padesátý cestující bez jízdenky – tedy přes 1600 lidí. Dopravní podnik si zatím výsledky akce pochvaluje. Právě pokuty od revizora bývají častým důvodem, proč Češi končí v exekuci. Praha 9:16 24. února 2018

Vladimír Junek pracuje jako revizor 25 let. „Myslím, že se černí pasažéři nechají z části vytrénovat. Akce mají pozitivní vliv na cestující,“ vysvětlil Radiožurnálu. Podle něj jezdí na černo nejvíce lidé mezi 20 a 30 lety.

Pokuty se pražskému dopravnímu podniku platí v ulici Na Bojišti nedaleko metra I. P. Pavlova. Přišel si ji vyřídit třeba 28letý Jan. Využil nabídky, tudíž nezaplatil pokutu 800 korun, ale jen polovinu s tím, že si koupí celoroční jízdné.

„Využil jsem toho, že to budu mít o polovinu levnější. Čtyři sta jsem ušetřil. Je to super. Jezdím s kuponem, jen jsem nevěděl, že mi už vypršel. Pro někoho dobré, pro ostatní černé pasažéry to nemusí mít vliv,“ vysvětlil.

Jiný cestující – Karel – zaplatil celých 800 korun. Celoroční jízdné se mu nevyplatí, protože v Praze nežije trvale. „Tu informaci mám, ale jezdím tak nepravidelně,“ popsal.

Lepší, než jsme čekali

Pražský dopravní podnik je zatím s výsledky akce spokojený. Podle mluvčí Anety Řehkové si celoroční kupon pořídilo přes 1600 černých pasažérů. To je asi každý padesátý člověk, kterého revizor přistihl bez jízdenky nebo kuponu.

„Je to mnohem lepší výsledek, než jsme čekali. Máme radost. Chceme cestujícím ukázat, že je normální zaplatit. Toto opatření platí od 23. října loňského roku až do března. S tím, že akce bude vyhodnocena a radní případně rozhodnou o prodloužení akce,“ vysvětlila.

Řehková doplnila, že černí pasažéři musí na speciální nabídku přistoupit do pěti dnů od kontroly. „Cestující se o této možnosti dozví přímo od revizora na místě, kde probíhá přepravní kontrola. Zároveň jsme vylepili speciální samolepky a k vidění jsou různé letáky v prostředcích MHD.“

Akce s názvem Pokuta za půlku se nevztahuje na studenty nebo seniory nad 60 let. Běžná pokuta za jízdu na černo v pražské městské dopravě vyjde na 800 korun. Pokud ji člověk nezaplatí na místě nebo do 15 dnů v pokladně dopravního podniku, zvyšuje se na 1500 Kč.

Nízká vymahatelnost

Různé motivační akce nabízejí i další města. Například v Brně mají čtyřikrát ročně tzv. podmíněnou amnestii – revizor černým pasažérům odpustí pokutu, pokud si koupí jízdné nejméně na čtvrt roku. Za posledních šest let amnestii využila v Brně asi třetina cestujících bez jízdenky.

Motivovat chce černé pasažéry i Dopravní podnik Ostrava. Jeho ředitel Daniel Morys zmiňuje, že lidé pokuty stejně moc neplatí: „Vymahatelnost pokut se pohybuje mezi 15 a 19 procenty.“

V Ostravě měli do letošního ledna černí pasažéři možnost mimořádně vymazat své dluhy za pokuty. Podmínkou byl opět nákup dlouhodobé jízdenky. Možnosti využilo 730 lidí. Zbylé pohledávky dopravní podnik prodá firmě, která je bude dál vymáhat.