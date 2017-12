Více vlakových spojů, méně pokladen. Přečtěte si, co přinesou nové jízdní řády

Nový železniční jízdní řád, který začne platit od neděle 10. prosince, přináší řadu změn. Patří k nim nové i zrychlené spoje, modernější vlaky, ale také zrušení řady pokladen pro nákup jízdenek i mírné zdražení jízdného asi o dvě procenta. Ztrátová služba Českých drah Kurýr pak definitivně zanikne. Praha 7:50 9. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V neděli 10. prosince se změní jízdní řády na železnici (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Cestující bude po železnici v následujícím roce vozit celkem 13 dopravců, vyplývá z údajů Správy železniční dopravní cesty.

Tím největším zůstávají jednoznačně České dráhy, které denně vypraví přes 7000 spojů. Dráhy - prostřednictvím svého mluvčího Petra Šťáhlavského - slibují pohodlnější dálkové spoje především na západě republiky.

„Nové expresy zrychlí spojení z Prahy do Plzně a dále třeba do Mariánských Lázní, Chebu a také do Domažlic. V Západních expresech, jak se tyto vlaky budou jmenovat, z Prahy přes Plzeň do Chebu nabídneme také větší pohodlí, když do nich v průběhu jízdního řádu nasadíme modernizované vagóny. V těchto spojích nabídneme například i dětské kino,“ řekl Šťáhlavský Radiožurnálu.

Nejvíce změn v mezistátní dopravě se dotkne linky z Prahy do Mnichova, kde počet spojů naroste ze čtyř na sedm párů denně a cestovní doba se zkrátí až o půl hodiny.

Jenže jízdní řád ukazuje i trochu nepříjemné zahraniční srovnání – cesta z Berlína do Vídně bude nově rychlejší, když se vlak vyhne Česku a pojede delší trasou přes Norimberk. A to díky nové německé vysokorychlostní trati, kde můžou jet vlaky až třísetkilometrovou rychlostí.

„Zrychlujeme spojení mezi Berlínem a Mnichovem. Aktuálně cesta trvá přes šest hodin, ale s novými vysokorychlostními vlaky se jízdní řád změní a půjde o méně než čtyři hodiny. Tím jsme bezkonkurenční a také atraktivní ve srovnání s osobním automobilem, ale také s letadly,“ hovořil nedávno o novém koridoru šéf německých drah Richard Lutz.

V Česku zůstává maximální rychlost vlaků na 160 kilometrech v hodině – a to jen na vybraných úsecích hlavních tratí.

RegioJet roste, ČD Kurýr končí

K řadě změn ale dochází v regionální dopravě. Jednu z nich ocení lidé, kteří vyrážejí o víkendu za zábavnou do Prahy.

Nově se totiž o sobotách a nedělích v půl třetí ráno rozjedou z pražského hlavního nádraží vlaky do mnoha směrů – například do Kladna, Kolína, Benešova nebo Mělníka. Cestující už tak nebudou muset pospíchat na poslední vlak krátce po půlnoci. Co se týká ceny, počítají České dráhy s mírným zdražením.

„Zvýšení bude v průměru o dvě procenta. Je to v reakci k očekávané inflaci v letošním roce v České republice. Přepočteno na koruny to například představuje pro kratší vzdálenosti do 34 kilometrů zvýšení o maximálně o jednu korunu,“ popisuje Štáhlavský.

Zároveň ubude nádraží, kde se prodávají jízdenky. Souvisí to mimo jiné s automatizací na železnici. České dráhy také už dále nebudou nabízet službu ČD Kurýr. Lidé si už tedy nebudou moci poslat balík z jednoho nádraží na druhé – služba byla pro firmu ztrátová. Naopak výraznou expanzi plánuje konkurenční přepravce RegioJet. Počet spojů meziročně narostl o více než 40 procent.

„Novinkou jsou zejména spoje z Prahy do Brna a Vídně. Ty budou jezdit čtyřikrát denně v každém směru. Posílíme také spojení mezi Brnem a Prahou, a to na devět spojů v každém směru denně. Novinkou je také přímý vlak z Prahy do Opavy,“ popisuje mluvčí firmy Aleš Ondrůj.

Firma RegioJet uvádí, že počet přepravených cestujících by u ní letos mohl dosáhnout pěti milionů a že meziročně počet cestujících roste o více než pětinu. Další přepravce, společnost LEO Express, nepřipravuje pro cestující žádné výrazné změny. V roce 2018 vypraví každý den čtrnáct spojů.

Novinka ale čeká třeba na cestující v Jihočeském kraji, konkrétně na šumavských lokálkách. Tam je místo Českých drah bude nově vozit společnost GW Train Regio.