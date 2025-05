Jižní Korea uložila on-line prodejci Temu pokutu. Tajně posílal údaje uživatelů do Číny a Singapuru

Jižní Korea uložila čínskému on-line prodejci Temu pokutu 1,36 miliardy wonů (21,7 milionu Kč) za to, že tajně posílal osobní údaje jihokorejských uživatelů do Číny a Singapuru. S odvoláním na úřady to ve čtvrtek napsala agentura Jonhap. V minulosti byla z podobných důvodů pokutována také jiná čínská platforma AliExpress.

Soul 10:57 15. května 2025