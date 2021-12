Bidenova administrativa holá zlevnit elektromobily a vybudovat půl milionu nabíjecích stanic

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena v pondělí zveřejnila ambiciózní plán vybudovat 500 000 nabíjecích stanic pro elektromobily po celé zemi. Na cestě k transformaci amerického automobilového průmyslu hodlá také snížit cenu vozů s elektrickým pohonem, napsala agentura AP. Plán představila viceprezidentka Kamala Harrisová. Washington 23:05 13. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Biden si stanovil cíl, aby do roku 2030 tvořily osobní a nákladní auta poháněná elektřinou polovinu nových prodaných vozidel. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Budoucnost dopravy v naší zemi a na celém světě je elektrická,“ prohlásila Harrisová na nabíjecí stanici ve městě Brandywine jihovýchodně od Washingtonu. „Bidenova administrativa chce zpřístupnit elektromobily všem,“ dodala.

Na stanici se dočkala ukázky funkce nabíječek a seznámila se s plánem elektrifikace vládního vozového parku v marylandském okrese Prince George.

Plán o rozvoji infrastruktury ve výši jednoho bilionu dolarů, v přepočtu 22,5 bilionu korun českých, který minulý měsíc schválil americký Kongres, zahrnuje celostátní síť dobíjecích stanic a vyčleňuje pět miliard dolarů na jejich vybudování. Stát Maryland například získá 63 milionů dolarů.

Biden vyhlásil po ničivých tornádech ve státě Kentucky stav katastrofy, navýší tam federální pomoc Číst článek

Plán dále určuje 2,5 miliardy dolarů na místní dotace určené na podporu nabíjecích stanic ve venkovských oblastech a ve znevýhodněných komunitách.

Bidenův větší balík na obnovu ekonomiky z dopadů pandemie, tedy návrh zákona o sociální a environmentální politice, v celkovém objemu až necelé dva biliony dolarů nyní projednává Senát. Zahrnuje daňovou úlevu ve výši 7500 dolarů na snížení nákladů na elektromobily.

Biden si stanovil cíl, aby do roku 2030 tvořily osobní a nákladní auta poháněná elektřinou polovinu nových prodaných vozidel. Toto úsilí má rovněž pomoci Spojeným státům americkým předstihnout na trhu s elektromobily Čínu, připomněla AP.

Poradenská společnost LMC Automotive očekává, že prodej nových plně elektrických vozidel letos v USA dosáhne téměř 400 000 kusů, což je skoro dvojnásobek loňského počtu.

Elektromobily stále tvoří jen asi 2,6 procenta prodaných aut, nicméně poradenská firma očekává, že v příštím roce jejich prodej vzroste na více než 730 000 a do roku 2025 na více než dva miliony. To by představovalo zhruba 12 procent z prodaných nových vozů.