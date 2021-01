Biden chce zahájit mandát injekcí ekonomice. Představil balíček v objemu téměř dva biliony dolarů

Nastupující americký prezident Joe Biden ve čtvrtek večer představil chystaný soubor opatření na podporu ekonomiky v objemu 1,9 bilionu dolarů (41 bilionů korun). Peníze mají směřovat na boj s pandemií covidu-19, ulevit domácnostem i nastartovat hospodářský růst. Část analytiků ale znepokojuje způsob, jakým chce Biden své záměry financovat, uvedla agentura Reuters. Washington 11:34 15. ledna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mezi hlavní priority Bidenova krátkodobého programu je nastartování americké ekonomiky | Foto: Jonathan Ernst | Zdroj: Reuters

Na zintenzivnění boje s koronavirovou nákazou je v balíčku vyčleněno 415 miliard dolarů (8,9 bilionu korun), které budou využity na urychlení vakcinačního programu či na opatření umožňující brzký návrat žáků do škol. Asi bilion dolarů (21,5 bilionu korun) půjde na přímou pomoc domácnostem a zhruba 440 miliard dolarů (9,5 bilionu korun) je určeno pro malé podniky, jež byly pandemií nejvíce zasaženy.

Miliony Američanů jsou bez podpory. Trump odmítá krizový balík, který schválil Kongres Číst článek

Američané mají nad rámec už schváleného jednorázového koronavirového příspěvku 600 dolarů (12 900 korun) obdržet dalších 1400 dolarů (30 100 korun). Dávky v nezaměstnanosti se až do září zvýší o 100 na 400 dolarů týdně (8630 Kč). Více než dvojnásobně se zvýší federální minimální mzda, která bude nově činit 15 dolarů (323 Kč) za hodinu.

Biden tak hodlá zahájit působení v Bílém době velkým ekonomickým stimulem, který umožní rychle naplnit jeho krátkodobý politický program - to je nastartovat ekonomiku a dostat pod kontrolu koronavirovou nákazu. Ta už v zemi stála život přes 385 000 lidí. Politik za Demokratickou stranu, který v letech 2009 až 2017 zastával pozici viceprezidenta ve vládě Baracka Obamy, se ujme prezidentského úřadu 20. ledna.

Správný krok

Demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová a vůdce demokratického klubu v Senátu Chuck Schumer uvedli, že soubor opatření je krok správným směrem a Kongres jej začne co nejdříve projednávat. Až do svých senátorských křesel ve dnech kolem Bidenovy inaugurace usednou dva nově zvolení demokraté z Georgie, bude mít Demokratická strana většinu v obou kongresových komorách.

Digitální daň je podle USA diskriminační a proti daňovým zásadám. Státům hrozí odvetnými cly Číst článek

„Vím, že to, co jsem popsal, nebude levné. Ale pokud to neuděláme, vyjde nás to draho," prohlásil Biden.

„Pokud budeme investovat teď, a to odvážně, chytře a s neochvějným důrazem na americké pracovníky a rodiny, posílíme naši ekonomiku, snížíme nerovnost a nastavíme naše dlouhodobé státní finance na co nejudržitelnější kurz,“ dodal.

Plán podle analytiků podporuje naděje investorů na další zotavování ekonomiky Spojených států, ale zároveň vyvolává obavy ohledně způsobu jeho financování.

„Finanční trhy právě teď ta dodatečná stimulační opatření oslavují,“ poznamenal analytik Jeff Buchbinder ze společnosti LPL Financial. „Na druhou stranu je tady možnost, že trhy za to budou muset zaplatit v podobě prudkého růstu úrokových sazeb či zvyšování daní, což by snížilo hodnotu akcií,“ dodal.

Podle analytika Randyho Fredericka ze společnosti Schwab Center for Financial Research je Bidenův stimulační plán v souladu s očekáváním finančních trhů a pravděpodobně po něm budou následovat ještě další balíky zaměřené například na investice do infrastruktury.