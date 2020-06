Britský premiér Johnson slibuje velké investice do ekonomiky. Stát míří do nejhorší recese za 300 let

Britský premiér Boris Johnson slibuje velké investice do zdravotnictví, školství a výstavby silnic. Chce tak podpořit ekonomiku, která se vlivem koronavirových opatření dostala do recese. Johnson se tak odmítl vrátit k šetření, které následovalo po finanční krizi z roku 2008. Británie podle dřívějších prognóz směřuje k nejhorší recesi za posledních 300 let.

Londýn 18:42 28. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít