Jourová: Česko má šanci, že zůstane i do budoucna čistým příjemcem peněz z EU. Musí ale jednat
Jestli se Česko v příštích letech stane čistým příjemcem, anebo naopak plátcem vůči rozpočtu Evropské unie, zatím není jisté. V rámci národních programů by podle nedávného návrhu rozpočtu EU na roky 2028 až 2034 mělo dostat zhruba stejně jako doposud, objem společných peněz se přitom ale má téměř zdvojnásobit. Česko totiž už rozhodně nepatří mezi chudé členské země.
„Když se dostaneme nad určitou míru hrubého domácího produktu, zaměstnanosti a některých dalších kritérií, tak zkrátka máme nárok na menší peníze,“ upozorňuje bývalá eurokomisařka, nyní prorektorka Univerzity Karlovy Věra Jourová v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.
Záležet podle ní ale bude na dalších jednáních o rozpočtu a kritériích, podle jakých se budou peníze ve výsledku přidělovat.
„Jestli se třeba nevezme do hry fakt, že tolik pomáháme s ukrajinskými uprchlíky. Bude potřeba trošku fantazie a tvrdosti vyjednávačů. Pamatuji si z minulého rozpočtového období, že jsme už byli v ohrožení, že budeme pod čárou a dostaneme daleko méně peněz,“ uvedla Jourová.
Bilion korun v plusu
Což se nakonec nestalo. Za posledních 20 let Česko celkově získalo o bilion korun víc, než odvedlo do společného rozpočtu. Jen loni jsme byli i po započítání z peněz na pocovidovou obnovu z fondu NGEU v plusu přes 80 miliard korun. A letos v pololetí máme kladné saldo ve výši 24 miliard.
Evropská komise návrh rozpočtu na roky 2028 až 2034 představila v polovině července. Dosáhnout má objemu téměř dvou bilionů eur v dalších sedmi letech počínaje rokem 2028, oproti 1,2 bilionu v současnosti.
Na národní programy členských zemí formou tzv. národních obálek má jít 48 procent rozpočtu, a to na zemědělství, soudržnost nebo vnitřní věci podle specifik jednotlivých zemí a regionů. Spadá sem například i boj s nelegální migrací.
Zbylou část rozděluje centrálně Brusel podle projektů. Nově vznikne v této části Fond pro konkurenceschopnost, peníze z něj mají jít ale převážně formou půjček.
Dotace „v obálkách“ pro členské země se mají nově sloučit do jednoho programu a vyplácet v rámci Národních a regionálních plánů partnerství. Podle červencové analýzy návrhu evropského rozpočtu ekonoma Petra Zahradníka z Bee Partners by Česko mělo získat v této části téměř 30 miliard eur, tedy nominálně zhruba srovnatelně jako doposud.
Je to podle něj zároveň méně, než jaké alokace mají navrženy některé ekonomicky srovnatelné země, jako třeba Maďarsko, Portugalsko či Řecko.
Podle Jourové ale ještě bude záležet na celkových jednáních zemí. „Nejsme na tom špatně, ale je potřeba vidět do útrob systému, co v tom všechno je. Je tam navýšení na ochranu vnějších hranic před nelegální migrací, kdy ale my máme hranice jenom s Evropskou unií, ale i na změny klimatu,“ upozorňuje Jourová.
„Pokud by to ale nakonec dopadlo takhle, tak bychom mohli být dále čistí příjemci,“ soudí Jourová.
Traktory a politika
Tlak na další přerozdělení ve prospěch chudších zemí, než je Česko, nebo těch, které jsou více zatíženy migrací a ochranou hranic, se dá ale od jednotlivých zemí očekávat. Stejně tak od různých profesních skupin.
Třeba zemědělcům se nové podmínky nelíbí. Jednak už nebudou mít tolik garantovaných plateb, jednak celkově má jít do sloučeného programu asi o 15 procent prostředků méně než nyní. Podle Jourové je jasné, že se bude právě o zemědělství dál jednat, a vyloučit se nedají ani protesty zemědělců.
„Jedna moje bývalá kolegyně z Komise vždy říkala, že nejsilnější politický nástroj je traktor,“ uvedla v nadsázce. Zemědělci na druhou stranu podle ní nepochybně oprávněně požadují i snížení fyzických kontrol, které lze dělat přes satelity, a méně byrokracie.
Za jednoznačnou výhodu považuje Jourová sloučení programů do jednoho.
„Konečně se snad dopracujeme k tomu, že fondy budou rozdělovány podle jednoho manuálu. Žadatelé, kteří chtěli peníze z různých zdrojů, které tekly přes česká ministerstva, tak strašně nadávají, že jsou všude jiné podmínky. To je jedna výhoda, pokud to česká vláda udrží, a skutečně budou jednotná pravidla, ať už pro zemědělce, venkov, nebo pro typicky regionální projekty. Druhá výhoda je pro Brusel,“ uvedla bývalá eurokomisařka a expertka na evropské fondy.
Vyjednávání o velkém množství operačních programů jednotlivých zemí s Bruselem bylo totiž extrémně náročné a zdlouhavé, takže sjednocení programů je tak může urychlit.
‚Obrana a bezpečnost‘
Pokud jde o novinku v centrálně rozdělované části rozpočtu EU, kterou je Evropský fond pro konkurenceschopnost, jeho vznik je reakcí na kritickou zprávu o stavu Unie bývalého bankéře a politika Maria Draghiho.
Do fondu má jít celkově 410 miliard eur, které se budou rozdělovat centrálně z Bruselu. Z toho 131 miliard eur má jít na nové priority EU, jako je obrana a bezpečnost a související odvětví.
„Je to jedna z těch položek, které nový rozpočet EU nafukují, protože je to pětkrát víc než v současném rozpočtu,“ upozornila Jourová. Další peníze jsou určeny na podporu digitalizace nebo dekarbonizace.
Zhruba 175 miliard eur je dále vyčleněno na pokračování fondu Horizon Europe, z nichž se financuje věda a výzkum a jejich propojování s praxí.
I v těchto programech řízených Bruselem nicméně podle Jourové bude tlak na to, aby vznikly i určité národní obálky.
„Aby se předem řeklo, co který stát dostane. Jenomže takhle to přesně fungovat zkrátka nemá. Teď zním, že nejsem dost vlastenka, ale financovat se mají projekty, které mají potenciál. Což nutně nemusí odpovídat nějakému statistickému rozložení,“ upozornila.
Pro Univerzitu Karlovu, kde je Jourová prorektorkou, bude důležité se zapojit hned do několika projektů.
„Byla bych ráda, aby se přes tyto peníze univerzita opravdu dostala do první evropské ligy. Už teď máme v běhu myslím 17 velkých evropských grantů, z toho jenom čtyři z loňského roku,“ uvedla. Univerzita chce získat peníze jak na vědu a přenos výsledků do praxe, tak i třeba i na postavení dalších kolejí pro studenty.
Co je podmínkou pro získání jakýchkoliv peněz pro členské státy? A lze jen rozdělením peněz dohonit v konkurenceschopnosti Čínu a USA? Celý rozhovor s Věrou Jourovou si poslechněte v audiu, který najdete vlevo nahoře v textu!