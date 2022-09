Síkela: Úsporný tarif by mohl fungovat jako motivace k šetření. Domácnosti by byly finančně odměněny

Úsporný tarif by mohl do budoucna fungovat jako motivace k úsporám. Vláda by mohla finančně motivovat domácnosti, aby šetřily energie, řekl ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Do konce roku bude úsporný tarif fungovat v původní podobě, domácnostem tak ušetří v průměru 4000 korun. Příští rok ho nahradí schválené stanovení maximálních cen elektřiny a plynu, v zálohách za energie by se mělo zastropování projevit už od letošního listopadu. Praha 12:33 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Připravuji něco, aby úsporný tarif dostál svému jménu,“ řekl Síkela | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Já připravuji něco, aby vlastně ten úsporný tarif dostál svému jménu,“ řekl Síkela. Evropa podle něj počítá s tím, že jednotlivé země budou muset s energiemi šetřit. Šetření má být na úrovni EU dobrovolné, v případě určitého mechanismu i na povinné bázi, uvedl Síkela.

„Úsporný tarif by mohl být velmi vhodným nástrojem, který by v případě nějaké úspory nad určitou hranici mohl vlastně formou nějaké vratky motivovat domácnosti k těm úsporám nejen na dobrovolné bázi, ale aby za to byly i finančně odměněny,“ řekl ministr. Konkrétní úspory by se srovnávaly s předem stanoveným předchozím obdobím.

Vláda se shodla na zavedení cenového stropu na elektřinu a plyn pro maloodběratele. Strop na silovou elektřinu bez nákladů na distribuci byl stanoven na 6000 korun za megawatthodinu (MWh). Koncový zákazník by spolu s distribucí měl za elektřinu platit zhruba 7000 až 9000 korun za MWh. U plynu by strop měl být stanoven na 3000 korun za MWh. Kromě stanovení maximální hranice cen energií vláda počítá také s plánovaným odpouštěním poplatku za obnovitelné zdroje energie (POZE), a to od letošního října po celý příští rok.