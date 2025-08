JPMorgan: Bylo by chybou předpokládat, že po Trumpovi se Spojené státy vrátí k éře nízkých cel

Svět by neměl spoléhat na to, že se Spojené státy po skončení mandátu prezidenta Trumpa vrátí k nízkým dovozním clům. Ve středeční zprávě to uvedlo Centrum pro geopolitiku, které je součástí americké investiční banky JPMorgan Chase. Cla jsou podle něj napříč politickým spektrem považována za důležitý nástroj k posílení průmyslové základny USA ve strategických odvětvích, jako jsou produkce polovodičů a zbrojní výroba, uvedla agentura Reuters.

