‚Jsme příliš malí na hru velkých hráčů.‘ Extrémní americká cla otřásají se švýcarskou neutralitou
Celní politika amerického prezidenta Donald Trumpa přetvořila globální dodavatelské řetězce, změnila investiční mapy a otestovala staré aliance. Ve Švýcarsku také vyvolala nepříjemnou revizi jeho role ve světě. Země po staletí prosperovala jako čestný zprostředkovatel a diplomatická velmoc, vysoká cla se jí ale i přes to nevyhnula. To, jak zamávala s úvahami o pověstné neutralitě, popisuje americký deník Wall Street Journal.
USA uvalily na švýcarské zboží clo ve výši 39 procent. V důsledku toho sílí volání po navázání užších vztahů s Evropskou unií, které se podařilo s Trumpovou administrativou vyjednat podstatně příznivější podmínky.
„Švýcarsko již nemůže manévrovat mezi bloky jako dříve,“ řekl Jon Pult, člen Národní rady a místopředseda Sociálně demokratické strany Švýcarska. „To je pryč, už nežijeme v takovém světě.“
Švýcarští úředníci, politici a pozorovatelé tvrdí, že model samostatnosti by nyní mohl být pro zemi přítěží. Některé švýcarské společnosti mezitím připravují plány na přesun výroby k některým ze svých větších sousedů.
Adrian Steiner, generální ředitel výrobce kávovarů Thermoplan, která dodává své produkty společnostem Starbucks a McDonald’s, uvedl, že úspěch Švýcarska spočíval v tom, že „náš systém fungoval velmi dobře ve světě starých pravidel“.
„Ale nyní máme nový typ politiky, kde je to všechno pryč. Jsme příliš malí na to, abychom hráli ve hře velkých hráčů. Tam nezáleží tolik na tom, jestli jste neutrální, nebo ne,“ popisuje pro Wall Street Journal.
Co od USA nakoupit?
Švýcarsko s USA jednalo o clech několik měsíců. Možná i právě proto bylo uložení 39procentního cla pro mnohé šokem. Do Spojených států vyváží alpská země hlavně hodinky, čokoládu, léčiva nebo obráběcí stroje.
Hlavním důvodem vysoké celní sazby je podle Wall Street Journal to, že Švýcarsko má jeden z největších obchodních deficitů s USA, který letos do června činil 48 miliard dolarů. Deficit v poslední době navíc rapidně vzrostl kvůli nárůstu dovozu farmaceutických výrobků a zlata, které se snažily firmy dostat do USA před očekávaným zavedením cel.
Švýcarští politici a analytici přispěchali s různými nápady, jak Trumpa uklidnit. Od nákupu většího množství amerického hovězího masa, zkapalněného zemního plynu a stíhacích letounů F-35 až po přesun sídla světové fotbalové federace z Curychu do Miami.
Na poslední chvíli se ještě minulý týden vydala do Washingtonu švýcarská mise s jasným cílem: zabránit zavedení cel. Neuspěla.
Švýcarská prezidentka Karin Keller-Sutterová následně uvedla, že rychlé řešení není na obzoru. „Nemůžeme říci, jak dlouho tato situace potrvá,“ řekla a dodala, že její vyjednavači budou pokračovat v jednáních s USA. „Nakonec je to však v rukou amerického
prezidenta,“ uzavřela.
Švýcarské společnosti nyní tvrdí, že nejsou konkurenceschopné, protože sousední Německo a Francie platí jen 15procentní cla. Průmyslové sdružení Swissmem to označilo za „hororový scénář“ a uvedlo, že tyto poplatky by mohly Švýcarsko stát desítky tisíc pracovních míst.
Ohrožení vývozu sýra
Interprofession du Gruyère, obchodní organizace zastupující 1600 mléčných farem vyrábějících stejnojmenný sýr, uvedla, že očekává částečný kolaps obchodu s USA, který spotřebovává až třetinu švýcarského vývozu tohoto sýra.
Výrobce zdravotnických zařízení Ypsomed zase plánuje přesunout část své výroby určené pro USA do svého německého závodu a urychlí plány na zřízení výrobního závodu v USA. Steiner uvedl, že i společnost Thermoplan zvažuje přesun výroby, protože „buď čelíme ztrátě obchodu, nebo přesuneme podnikání“.
Trumpova cla přicházejí v době, kdy Švýcaři již diskutují o tom, zda navázat užší vztahy s EU. Švýcarsko není členem Unie – a málokdo si myslí, že jím někdy bude – ale je hluboce integrováno prostřednictvím sítě bilaterálních dohod. Balíček dohod, které rozšiřují přístup Švýcarska k jednotnému trhu EU, bude pravděpodobně příští rok předmětem referenda.
Kampaň je již v plném proudu. Marcel Dettling, předseda pravicové Švýcarské lidové strany, která se staví proti užším vztahům s EU, nedávno zveřejnil video, ve kterém prohlásil, že volba je mezi „svobodou a nevolnictvím“. Analytici však tvrdí, že drama kolem celních sazeb by mohlo posílit kampaň za EU.