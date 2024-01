J&T zatlačila na zkrachovalý e-shop Mamut. Jednatelé mají okamžitě zaplatit 42 miliónů korun

Insolvenční soud v pátek vyhověl návrhu společnosti, a to na předběžné opatření vůči jednatelům e-shopu Mamut, což jsou Ondřej a Jan Měřinští. Firmě mají společně zaplatit 42 milionů korun jako náhradu škody. Jedná se přitom jenom o část peněz, kterých se J&T Leasing po e-shopu domáhá. Celkově jde o víc než dvě miliardy korun.

Jde zatím o nejtvrdší krok věřitelů vůči e-shopu a potažmo tak i skupině Unicorn. Úpadek firmy se táhne už skoro rok a věřitelé se zatím marně domáhají svých pohledávek za téměř pět miliard korun. Vedle J&T Leasing je největším věřitelem společnost T-Mobile s více než 2,5 miliardami korun.

Případem se také zabývá policie, není totiž jasné, kam všechno zboží z e-shopu, což bylo přes sto tisíc iphonů a další stovky tisíc kusů sluchátek od Apple a další elektroniky, nebo peníze za něj, zmizely. Rozsahem škody se může jednat o jeden z největších podvodů posledních desetiletí.

V tomto prvním kroku J&T Leasing zatím žádá náhradu škody „jen“ ve výši 57 milionů korun, z toho soudem přiznaných 42 miliónů korun je záloha. Jde o peníze za zboží, které do Mamutu dodala společnost od konce listopadu 2022 do března 2023.

Teprve na konci března totiž jednatelé e-shopu poslali firmu do insolvence, jenže podle J&T, a nyní i soudu, se v průběhu minulých měsíců ukázalo, že e-shop byl fakticky předlužený už nejméně v polovině listopadu 2022. Do insolvence se tak měl poslat už do konce listopadu a ne čekat až do března. J&T Leasing by pak nedodávala do obchodu další elektroniku a nenarůstaly jí tak další škody.

Soud ve svém usnesení napsal, že závazky Mamutu, respektive firmy Mammoth, která ho provozovala, převyšovaly už v polovině listopadu 2022 její majetek „přinejmenším o částku 410 325 634 korun“ a firma tak byla v té době předlužená. Jednatelé tedy měli povinnost konat. „Sami si museli být vědomi neudržitelnosti dosavadního obchodního modelu dlužničina podnikání,“ konstatoval insolvenční soud.

Zároveň J&T v usnesení vyzval, aby nyní podala na jednatele žalobu k civilnímu soudu a o vyplacení náhrady škody se s jednateli soudila.

J&T Leasing Českému rozhlasu potvrdila, že žalobu chystá. Podle mluvčí Moniky Veselé jde jen o jeden z kroků, jak chce společnost získat zpátky své miliardy.

„Škodu budeme vymáhat po všech, kteří se na jejím vzniku podíleli či k ní přispěli. Předběžné opatření podané na sourozence Měřínské a následující žaloba jsou dalšími z právních kroků, kterými se domáháme spravedlnosti,“ uvedla Veselá.

Advokáti bratrů Měřinských už v reakci na návrh odmítli, že by jednatelé dříve věděli o úpadku firmy. Podle nich ani neměli možnost takovou věc odhalit, protože zboží se dál prodávalo na splátky či na leasing.

Když se před koncem roku 2022 objevily problémy s platbami za zboží, jednatelé podle jejich advokátů uzavřeli s hlavním odběratelem splátkový kalendář. Ten se pak přestal plnit právě až v březnu 2023.

Advokáti u obou jednatelů také napsali, že složení požadované sumy je pro ně likvidační. „Jakož i pro celou jeho rodinu, s ohledem na jeho stávající majetkové a rodinné poměry, by mělo zcela evidentně okamžitý likvidační charakter, a to v situaci, kdy bez dokazování nelze uzavřít, že svým protiprávním jednáním způsobil navrhovateli jakoukoliv škodu,“ napsala advokátka Lucie Sequensová, která zastupuje Ondřeje Měřinského. Totožná věta je i ve stanovisku druhého jednatele.

‚Jsme oběť‘

E-shop spadal v IT skupině Vladimíra Kováře konkrétně pod firmu Plus4U. Její manažer David Kimr už loni Českému rozhlas řekl, že podle něj se stal e-shop obětí podvodu. Podle něj za ním stojí zřejmě hlavní obchodní partner firmy, podnikatel Břetislav Janoušek.

Jeho dvě firmy totiž veškeré zboží z e-shopu odebíraly a také právě Janoušek získal jako dodavatele elektroniky právě T-Mobile a později i J&T Leasing. Obchody asi tři roky bez problémů fungovaly a podle Plus4U také obě firmy věděly, jak celý model obchodu probíhá.

Problémy e-shop začal podle vyjádření Plus4U na speciálním webu ke kauze Mamut řešit hned, jak se o nich dozvěděl. „První signály, že něco není v pořádku, se objevily teprve před Vánoci roku 2022,“ tvrdí firma.

S Janouškem, který byl navíc i spolupracovníkem Unicornu, uzavřeli jednatelé Mamutu zmíněný splátkový kalendář a uvěřili mu, že jde jen o technické problémy. To ale skončilo na začátku března 2023. „Břetislav Janoušek se nedostavil na dohodnuté jednání, přestal být dostupný na mobilním telefonu a doslova zmizel,“ popisuje web firmy.

Manažeři PlusU4 včetně Kimra jsou také přesvědčeni, že chyba vznikla i na straně J&T Leasing a T-Mobile, protože stejně jako Mammoth zanedbali kontrolu dodávek. Někteří jejich manažeři navíc údajně měli s Janouškem blízké vztahy.

To ale dodavatelé striktně odmítají s tím, že na veškeré zboží mají potvrzené doklady. Podle nich leží odpovědnost na Unicornu. Sám Janoušek je od loňského jara nekontaktní a k případu se doposud nevyjádřil.

J&T Leasing a T-Mobile už dříve také vyzvaly k přiznání odpovědnosti i Vladimíra Kováře a Unicorn, který podle nich obchody zaštiťoval. Kovář navíc dostával od e-shopu licenční poplatky za užívaný software, které s obratem obchodů rostly.

Před koncem loňského roku ale Kovář zřejmě desítky milionů z poplatků dobrovolně vrátil do majetku e-shopu a v písemném prohlášení se od kauzy distancoval.

„O podvodném obchodním schématu Břetislava Janouška jsem až do vypuknutí kauzy v březnu tohoto roku neměl tušení. Předpokládám, že stejně, jako majitelé dalších poškozených firem. Tímto se osobně distancuji od celé kauzy spojené s osobou Břetislava Janouška. Zároveň mám zájem na co nejrychlejším vyšetření všech okolností, které jsou s tím spojené,” napsal Kovář s tím, že více se k věci nebude vyjadřovat.

Případem se na základě trestního oznámení Plus4U už téměř rok zabývá také Národní centrála proti organizovanému zločinu. Nikdo ale zatím nebyl obviněn.