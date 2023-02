Jurečka: Snížení červnové valorizace je jednorázové, v důchodové reformě ale musí přijít změny

Vládní návrh snížit v červnu valorizaci důchodů vyvolal rozruch. Opoziční hnutí ANO varovalo, že chystá takové obstrukce, které poslanecká sněmovna ještě nezažila. Osud klíčové novely zákona, která má ulehčit důchodovému systému, je tak nejistý. O její šanci na přijetí se vyjádřil ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka. Praha 14:10 20. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bojkot opozice nezastaví červnovou valorizaci důchodů, ale počítám s tím, říká Jurečka | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Omezení červnové valorizace kritizují i ekonomové, kterým vadí hlavně nesystémovost kroku. Podle kabinetu je naopak snížení nutné kvůli udržení důchodového systému, jinak by jeho letošní schodek dosáhl 90 miliard korun. Průměrná starobní penze by měla od června podle novely vzrůst o 760 korun, místo 1 770 korun.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Jurečka o červnové valorizaci důchodů

Vláda má v plánu novelu schválit v pondělí, do sněmovny by mohla zamířit na konci února. K jejímu návrhu se vyjádřil ministr práce a sociálních věcí, Marian Jurečka z KDU-ČSL.

Proč chcete v červnu důchodcům valorizovat důchody v nižší hodnotě, než stanovuje zákon? Jak byste to důchodcům vysvětlil?

Zaprvé nám dochází k tomu, že při současném způsobu valorizace se rozevírají nůžky mezi nízko a vysoko příjmovými důchodci. Druhý zásadní důvod je, že tyto nároky na státní rozpočet by v letošním roce při původním schématu valorizace znamenaly více než 4,4 miliardy korun, v příštím roce 58,8.

A to už budou mandatorní výdaje pro další roky, které výrazným způsobem zatíží státní rozpočet. My musíme takto sledovat i potřebnost podpory a pomoci lidem, kteří pracují, zároveň vychovávají děti a jejich ekonomická situace je výrazně složitější než situace důchodců, kterým doposud byly jejich důchody o inflaci plně valorizovány.

Takže musíme sledovat i určitou mezigenerační solidaritu. I tady je stav, kdy za poslední zhruba rok a čtvrt se změnil poměr průměrné výše důchodu vůči průměrné mzdě, kdy to bylo ještě před rokem a čtvrt na úrovni necelých 41 procent. Teď je to na úrovni 48 procent a v červnu budeme přes 50 procent průměrných důchodů vůči průměrné mzdě.

Když jste ale vy, míněno vládní koalice, o takovém návrhu začali uvažovat, to jste při schvalování rozpočtu nevěděli už tenkrát, že na další valorizaci nebudete mít peníze? Inflace tou dobou už stoupala.

Když se podíváte vy i posluchači na veškerá moje mediální vyjádření, tak já jsem hovořil o tom, že se chystáme opravit valorizační mechanismus s návrhem důchodové reformy tak, aby to opravdu fungovalo od 1. 1. 2024. Počítáme tedy s tím, že by četba valorizace proběhla ještě podle stávajícího vzorce.

Způsob valorizace penzí by se mohl změnit. ,Chceme napravit rozdíly mezi seniory,‘ tvrdí Jurečka Číst článek

Výrazná změna přišla předminulý pátek, kdy Český statistický úřad zveřejnil informace o inflaci za leden a tam meziměsíční nárůst mezi prosincem a lednem byl takový, se kterým se opravdu nepočítalo a který přinesl zásadní zlom v dopadech a výdaji na státní rozpočet.

Mezigenerační solidarita

Ale principiálně, není toto trochu změna pravidel v průběhu hry? Nehraničí to trošku s pošlapáváním pravidel právního státu?

To by mohl říct kdokoliv v jakémkoliv jiném případě, kdybychom opravovali valorizační schéma, protože ten vzorec je tady platný přes deset let. A když ho budu upravovat pro jakýkoli příští termín valorizace, kdokoliv mi může říct tento argument, že měním pravidla za běhu.

Ale je evidentní, že nebyl tento mechanismus propočítán a připravován na vysoké inflační situace a vidíme za poslední měsíce, k čemu dochází, i k tomu rozevírání nůžek mezi seniory. A i toto je jeden z důvodů, proč musíme přistoupit ke změně tohoto zákona.

Opozice i ekonomové varují, že novela zákona by mohla skončit u soudu, a sice kvůli její zpětné působnosti. V České televizi v neděli to nevyloučil ani bývalý člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls. Co na to říkáte, nejde o zpětné opatření?

Já samozřejmě jsem se na to také ptal, konzultoval jsem to s ústavními právníky. Legitimní očekávání by byla nabourána nebo pošlapána v okamžiku, kdybychom po 10. únoru řekli, že nebude vůbec žádná valorizace.

Chystané zpomalení červnové valorizace důchodů ve Sněmovně zřejmě narazí. Opozice chystá obstrukce Číst článek

Ale když po 10. únoru, po zveřejnění těchto dat udělám úpravu vzorečku a valorizace zůstává, tak nelze říct, že by toto bylo v rozporu s legitimními očekáváními. Já ale předpokládám, že to bude napadeno, že o tom rozhodne Ústavní soud, to samozřejmě je právo opozice nebo kohokoliv jiného.

Pokud se na to ale podívám opravdu optikou dopadu na ztrátu rozpočtu, pak i optikou mezigenerační solidarity, tak si myslím, že je evidentní, že takový krok je nutné učinit v zájmu rozpočtu, zájmu fungování naší společnosti, protože potřebujeme pokrývat i jiné výdaje a pomoci jiným částem společnosti.



Můžete slíbit, že se jedná skutečně o mimořádné jednorázové snížení valorizace, nebo takový krok nevylučujete za vaši vládu i nadále?

Já jsem jasně řekl, že tato úprava se týká pouze teď červnové valorizace. Ale v rámci důchodové reformy musí přijít změna úpravy valorizačního schématu tak, aby opravdu valorizační schéma odpovídalo více. Například i budoucím situacím, kdyby došlo znovu k nějakému výraznému růstu inflace.

Aby nedocházelo k tomu, že se ty nůžky potom v tak krátkém období tak rychle rozevírají mezi samotnými důchodci, ale i potom mezi zbytkem společnosti.

Bojkot opozice

Platí, že do sněmovny půjde novela 28. února?

Ano, mělo by to tak být.



Opozice, tedy hnutí ANO, už teď říká, že přijetí bude blokovat. Místopředseda hnutí Havlíček říká „čekejte peklo, pro nás je to nepřijatelné.“ Budete se snažit s opozicí jednat?

Já už jsem s opozicí jednal minulý týden, ve čtvrtek jsem hovořil jak se zástupci ANO, tak i se zástupci SPD.



Poradce premiéra: Rozpočet potřebuje ozdravnou kúru. Může dojít k úpravě valorizace penzí Číst článek

Pokud opozice přijde s tvrdým bojkotem, tak jak chcete novelu ve sněmovně prosadit?

V minulosti se vyjádřil Ústavní soud, že nelze obstrukcemi zastavit fungování a jednání Poslanecké sněmovny, ve které je evidentní většina a která je ve shodě na určitém návrhu. Opozice nemůže blokovat obstrukcemi trvale jednání sněmovny.

Já chápu, že je to v řádu hodin, jednoho, dvou dnů. Tomu rozumím, ale nelze obstrukcemi zastavit demokratický zákonodárný proces, to bychom už nebyli v demokratické zemi.

Do kdy musí podle vás novelu nejpozději schválit Sněmovna a Senát, aby se všechno stihlo v termínu?

Já předpokládám, že by mělo dojít ke schválení Sněmovnou a Senátem do osmého března a pak už by tato novela měla být postoupena k podpisu prezidenta.