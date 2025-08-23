Jurečka chce zvednout platy státních zaměstnanců. ‚Nejsou peníze,‘ oponuje Stanjurovo ministerstvo

Statisíce státních zaměstnanců by si od ledna mohly finančně polepšit, navrhuje to ministerstvo práce a sociálních věcí. Má to ale háček. Podle ministerstva financí na to nejsou peníze. Navrhující resort Mariana Jurečky (KDU-ČSL) ale za navýšením stojí. Reálné platy státních zaměstnanců podle jeho dat klesly za posledních šest let zhruba o patnáct procent.

Marian Jurečka a Zbyněk Stanjura

Marian Jurečka a Zbyněk Stanjura | Foto: Zuzana Jarolímková / iROZHLAS.cz | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Je potřeba kvalitní lidi ve veřejné správě zaplatit a dobře je odměňovat. Vidíme, že nám lidé nejen na stavebních úřadech odchází. Stát si potřebuje udržet kvalitní lidi, a proto je návrh takto předložen,“ říká ministr Jurečka, který kandiduje v letošních sněmovních volbách. Navrhuje dvě varianty zvýšení o sedm nebo pět procent.

Podle ministerstva práce totiž významné množství tarifů nedosahuje ani úrovně minimální mzdy. Je to problém hlavně v nejnižší tabulce, kde jsou až dvě třetiny tarifů pod zaručenými platy. Návrh má proto profese v ní přeřadit do vyšší kategorie.

„Máme lidi, kteří jsou zařazeni v první a druhé příloze nařízení vlády. Mezi nimi je rozdíl až 20 procent v platových tarifech, byť dělají velice podobnou práci. Chtěli bychom rozdíl postupně během tří nebo čtyř let dorovnat,“ doplňuje.

Nedostatek peněz

Ministerstvo financí ale v připomínkovém řízení odepsalo, že v rozpočtu na požadované změny nejsou peníze. Šéfovi resortu Zbyňku Stanjurovi (ODS) vadí i to, že se řeší jen tarifní část platu. „Jsem příznivcem toho, aby byly co nejvyšší nadtarifní složky, ale v tom jsem asi v menšině,“ říká ministr, který na podzim rovněž kandiduje.

O finální podobě nařízení rozhodne debata s vládními kolegy. Jurečka shodu očekává do čtrnácti dnů. Zatím je jen na tom, že nějaké navýšení je třeba. „Zcela jistě ve veřejné sféře platy porostou, debata nás čeká i se sociálními partnery,“ potvrzuje ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). „Jsem přesvědčený o tom, že navýšení má nastat,“ doplňuje ho ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Oba šéfové resortů přitom kandidují ve sněmovních volbách.

Jednání o tom jak razantně si školníci, úřednice nebo pracovníci v kultuře přilepší, řeší i zaměstnanecké svazy. Jejich požadavky začínají na deseti procentech.

„Náš cíl je dohodnout se a náš požadavek je zřejmý - deset procent růstu tarifů. Jsme připraveni hledat i kompromisní řešení, ale v této chvíli neexistuje jednotný postoj vlády,“ popisuje šéf největší odborové centrály Josef Středula.

Odbory by měly s končící vládou jednat v příštím týdnu, na posledním setkání v červenci se neshodli. Opoziční politici se přiklání k požadavkům odborů.

„I vzhledem k inflaci a Fialově drahotě, je potřeba razantně u odvětví, kde nedocházelo ke zvyšování platů, navýšit platy až ke třinácti procentům. Musíme k tomu připočítat i dopady konsolidačního balíčku,“ vysvětluje postoj SPD poslankyně Lucie Šafránková, která také na podzim kandiduje.

Podle ANO by vláda měla schválit minimálně sedmiprocentní navýšení, a to už od podzimu.

