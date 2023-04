Schodek rozpočtu není reálný a přesáhne 300 miliard, shodli se exministři Kalousek, Schillerová i Rusnok

Schválený schodek letošního státního rozpočtu ve výši 295 miliard Kč neodpovídá realitě a bude výrazně vyšší, shodli se v dnešním pořadu České televize Otázky Václava Moravce bývalí ministři financí. Předpokládané příjmy rozpočtu budou podle nich nižší o desítky miliard korun, například z tzv. windfall tax nebo z prodeje emisních povolenek. Praha 14:50 23. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Miroslav Kalousek, Alena Schillerová (ANO), Jiří Rusnok | Foto: René Volfík | Zdroj: Koláž iROZHLAS

„Je to fiktivní rozpočet, který neodpovídá realitě,“ uvedla exministryně Alena Schillerová (ANO). Už nyní je podle ní zřejmé, že v rozpočtu budou chybět příjmy z daně z neočekávaných zisků ve výši asi 60 miliard Kč nebo z prodeje emisních povolenek za 50 miliard korun.

Vedle toho podle Schillerové nejsou v rozpočtu ani peníze na výdaje za další desítky miliard korun na další valorizaci důchodů nebo pro Státní fond dopravní infrastruktury.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) by podle ní měl ve funkci skončit. „Stanjura by měl rezignovat. To je něco absolutně neslýchaného. To si nikdy žádný ministr nedovolil, co si dovolil on,“ řekl.

Deficit rozpočtu minimálně nad 300 miliard korun očekávají i další bývalí ministři financí Miroslav Kalousek (TOP 09) a Jiří Rusnok. Podle Kalouska je jisté, že příjmy nebudou tak vysoké, jak se předpokládalo. „V příjmech vidím minus 120 miliard příjmů, které se nevyberou,“ uvedl.

Škrty?

Vláda by podle něj měla hledat úspory ve výdajích z rozpočtu, bez toho podle něj hrozí Česku v budoucnu státní bankrot. „Kdybych byl v roli ministra, dělal bych ostré škrty, aby vše, co bylo naplánováno, že se utratí, se neutratilo,“ popsal.

Také upozornil, že výdaje výrazně vzrostly už za předchozí vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) a zastal se Stanjury. „Pan ministr se teď trápí, jak to mléko rozlité od paní doktory Schillerové, uklidit,“ řekl s tím, že právě Schillerová způsobila strukturální deficit 200 miliard korun.

Podle Rusnoka bude schodek s jistotou vyšší o desítky miliard korun. Vláda nyní podle něj musí provést řadu kroků, aby byl nárůst deficitu co nejnižší.

„Musí se použití tupé, plošné škrty. Nebál bych se ani zmražení velkých položek - platy, důchody,“ popsal. Vláda by se podle něj měla řídit plánem Národní ekonomické rady vlády (NERV), ale nevybírat si z něj jen některá opatření. Navrhl třeba zrušit školkované, nebo zavést školné.

Státní rozpočet skončil v březnu ve schodku 166,2 miliardy korun. Je to nejhorší výsledek za první čtvrtletí od vzniku Česka. Loni byl březnový schodek 59,1 miliardy korun.

Na DPH nesahat

Trojice také diskutovala změnu sazeb daně z přidané hodnoty (DPH), i tady se shodli na tom, že by současná vláda neměla na DPH „sahat“. „Já bych do toho šel s tím, že se to stáhne na dvě sazby a obě nebo minimálně jedna se zvýší. Ale když vezmu všechny politické souvislosti, tak je možná lepší na to nyní nesahat,“ řekl Rusnok s tím, že ideální pro stát je mít jen jednu sazbu DPH.

S tím souhlasí i Kalousek: „Tři sazby jsou špatně. Dvě sazby jsou lepší, ideální je jedna. Ale nemyslím si, že je u nás jedna sazba reálná. Já bych v této situaci na DPH vůbec nesahal. Nejsme v krizi, jsme v inflaci. Hrozí to dalším proinflačním tlakem,“ doplnil.

Sazby DPH by neměnila ani Schillerová. Podle ní jsou ale tři sazby v pořádku a ke dvěma sazbám by se nevrátila. „Nikomu to nedělá žádný problém,“ hájila Schillerová tři sazby, v rámci níž se přesouvaly položky v době, kdy byla ministryní financí.