Kdyby se pět let hloupě nerozhazovalo, nemuselo se teď hloupě škrtat, tvrdí Kalousek

Státní rozpočet se letos v únoru ocitl v deficitu téměř 20 miliard korun. Opozice varuje, že vláda zbytečně rozhazovala a nevyužila období ekonomického růstu k vytváření rezerv na horší časy. Nutnost šetřit uznala i ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která vyzvala ke škrtům. Podaří se udržet rozpočtový schodek na uzdě? V pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus diskutovali poslanci Jan Volný (ANO) a Miroslav Kalousek (TOP 09). Praha 15:57 6. března 2019

„Predikce mírného zpomalení hospodářského růstu tu je a my tomu chceme čelit dopředu. Nejde o důsledek nezodpovědného hospodaření minulých let,“ ujistil Volný.

Ten obhajoval personální škrty, které v sektoru státních zaměstnanců navrhuje ministryně financí. „My se chceme podívat na provozní náklady ministerstev, jde tedy o zlepšení úřednické kapacity.“

Poslanec také odmítl, že by hrozilo snižování toku do investic. „To by byl špatný krok. My ale chceme, aby se investovalo smysluplně. Určitě nechceme snižovat investice jen proto, abychom ušetřili peníze,“ řekl.

„Také nevím, kde vzal kolega Kalousek jistotu o konkrétních číslech na snížení nákladů. Bylo obecně řečeno, že je to potřeba, a budeme je hledat do výše 10 procent snížení nákladů na provoz státní správy.“

Rozpočtový zločin

„Kdyby se pět let hloupě nerozhazovalo, nemuselo by se tak hloupě škrtat. Platí, že opravdu dobré časy jsou za námi,“ nechal se ve vysílání Českého rozhlasu Plus slyšet bývalý ministr financí Kalousek.

Podle něj teď vláda teď začne doplácet na svoji nezodpovědnou rozpočtovou politiku posledních pěti let. „Stát nepředstavitelně nabobtnal na výdajích o 30 procent. Přijmout 40 tisíc nových státních zaměstnanců za posledních pět let je rozpočtový zločin.“

Poslanec připomněl, že v roce 2013 ve volební kampani Andrej Babiš sliboval ušetřit 200 miliard. „Stát dnes utrácí o 353 miliard víc než v roce 2012 a jen minimální část z této částky jde na investice, vědu a výzkum.“

„Něco se dá ušetřit na provozu, ministerstva příliš nešetří. Ale kdyby se měla ušetřit částka, kterou paní ministryně položila na stůl, tak není možné ji seškrtat bez toho, aniž by se sáhlo na investice, což je velmi špatné, protože už teď investujeme málo,“ kritizoval Kalousek.