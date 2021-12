Kanadě se ztenčují zásoby ‚tekutého zlata‘. Javorový sirup se víc vyváží a zemi trápí i špatná sklizeň

Quebečtí producenti javorového sirupu museli vyskladnit zhruba 22 tisíc tun javorového sirupu – což je skoro polovina rezerv. Je to vůbec poprvé za tři roky, co kanadští výrobci do těchto zásob museli tak výrazně sáhnout.

Tyto rezervy vznikly před dvaceti lety právě pro případ horší sklizně nebo zvýšené poptávky a přesně to se letos stalo. Letošní produkce byla průměrná – podle CNN se podařilo sklidit zhruba 60 tisíc tun javorového sirupu – nicméně se podstatně zvýšil vývoz sirupu do světa.

Za normálních podmínek má Kanada zásobách desítky tisíc barelů javorového sirupu, které jsou uchovávané ve skladu v Québecu. Barely se sirupem tam můžou zůstat i několik let. Naposledy producenti javorového sirupu využili tuto zásobu v roce 2008, je to tedy skutečně poměrně neobvyklý krok.

Tento sklad svou ostrahou a zabezpečením připomíná pevnost. Přesto v roce 2012 někdo z jednoho skladu odčerpal zhruba 3 tisíce tun javorového sirupu v hodnotě přes 330 milionů korun. Policie potom zadržela několik lidí a od té doby se o tom mluví jako o velké krádeži javorového sirupu.

Nárůst exportu

Konzumace javorového sirupu vzrostla i v samotném Québecu, ale vyváží se taky do Spojených států, do Evropy i do Japonska. Od začátku pandemie export do zahraničí stoupl o desítky procent.

„Máme za sebou dva roky opravdu výjimečného vývozu. Export vzrostl zhruba o dvacet procent. K tomu je navíc potřeba připočítat velmi slabou sklizeň. My teď máme v zásobě zhruba 6 tisíc tun kvalitního sirupu. To je velmi málo,“ řekl pro kanadskou televizi TVA Nouvelles jeden z hlavních producentů javorového sirupu v Québecu Philippe Charest-Beaudry.

Právě v kanadské provincii Québec se vyrobí zhruba tři čtvrtině celosvětové produkce javorového sirupu.

Letošní rok byly ale špatné podmínky pro sklizeň. Javorový sirup se může sklízet za velmi specifických podmínek na jaře – je potřeba, aby se teplota v noci pohybovala pod nulou a ve dne nad nulou. Tento rok ale takových dnů bylo velmi málo, protože bylo příliš teplo. Tím pádem celková produkce klesla na zhruba 60 tisíc tun – předcházející rok to přitom bylo 80 tisíc.

Javorový sirup se ze stromů získává tak, že se nařízne kmen a vloží se do něj takový kovový žlábek, díky kterému potom tekutina vytéká, a ta se pak dál ještě zpracovává. Příští rok chtějí kanadští producenti nainstalovat do stromů o 7 milionů víc těchto žlábků, tak aby pokryli rostoucí poptávku.