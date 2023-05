Snižování rozpočtů. Prezidentská kancelář, Senát i Sněmovna přijdou o desítky milionů korun

Kancelář prezidenta republiky by měla mít v příštím roce proti letošku ve svém rozpočtu asi o deset milionů korun méně. Také rozpočet Sněmovny by se měl snížit řádově o desítky milionů a šetřit by měl i Senát. Návrh ve středu projednávají poslanci v rozpočtovém výboru.

Praha 9:37 24. května 2023