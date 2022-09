Inflace ovlivňuje i kapesné pro děti. Podle průzkumu ho plánuje zvýšit jen 12 procent rodičů

Červencový průzkum UniCredit Bank ukázal, že téměř 90 procent rodičů bude kvůli rostoucím cenám a výdajům dávat kapesné dětem stejné nebo o něco nižší. Výzkumu se zúčastnilo zhruba tisícovka respondentů. Desetina rodičů kapesné zvýší nejčastěji o 100 korun měsíčně, tak aby potomkům zachovali standard, na který jsou zvyklí. Téměř každé čtvrté dítě ale do ruky hotovost nedostane, rodiče mu peníze posílají na vlastní bankovní účet. Česko 18:51 4. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Část rodin ale plánuje na kapesném šetřit kvůli výraznému růstu cen a tím i větším výdajům domácnosti (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

„Našemu synovi je teprve sedm let, takže mu měsíčně dáváme 100 korun,“ říká Kristýna – maminka Rafaela, který letos nastoupil do druhé třídy. Kapesné zatím ale neutrácí a šetří si ho. „Peníze si spořím na vláčky. V pokladničce mám už 1 254 korun.“ Rafael tak bude mít kapesné, na které je zvyklý. Stejně jako další tři čtvrtiny dětí v Česku.

Osmiletá třeťačka Kristýna si na kapesném polepšila. Místo dvaceti korun dostává nově 50 korun na týden. Kontroluje, kolik si už našetřila: „něco přes čtyři tisíce, ale není to jen z kapesného, je to i z různých dárků a tak.“ Přibližuje i na co své úspory využije: „na různý lega, protože je mám ráda a některý jsou ale hodně drahý.“

Část rodin ale plánuje na kapesném šetřit kvůli výraznému růstu cen a tím i větším výdajům domácnosti.

„Některé děti tedy na inflaci doplatí dvakrát. To znamená, že kapesné se jim zmenší a inflace jim ukrojí část reálné hodnoty peněz,“ popisuje výsledky výzkumu mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek.

„Nejčastěji chtějí rodiče snížit kapesné svým dětem o sto korun. Tři procenta rodičů ale půjde ještě dál a pravidelnou měsíční částku sníží až o pětistovku. Každý třetí školák přitom dostává část kapesného třeba za pomoc doma,“ doplňuje Plocek.

Liší se i výše kapesného. Předškolní děti většinou dostávají podle dat České bankovní asociace maximálně 100 korun na měsíc, mladší školáci 130 korun a starší děti pak necelé tři stovky. Zatímco mladší děti si za kapesné kupují většinou sladkosti, starší peníze využívají na nákupy videoher nebo třeba oblečení.

Některé děti mají své úspory již na účtu. „Čtvrtina rodičů založila dětem i běžný účet, ke kterému mají vlastní platební kartu. Víc než polovina dětí pak na něj dostává kapesné pravidelně,“ doplňuje mluvčí České bankovní asociace Radek Šalša. Nejčastěji rodiče zakládají bankovní účty dětem ve věku od 10 do 12 let.