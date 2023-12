Kapři jsou k prodeji na Vánoce určení. Jde jen o dodržení předpisů a nesmí je týrat, říká šéf veterinářů

Vánoční kapry můžete letos koupit na skoro 3000 místech napříč republikou. To je přibližně stejně jako vloni. Vyplývá to z údajů Státní veterinární správy. Její ústřední ředitel Zbyněk Semerád se ve čtvrtek dopoledne vydal osobně na kontrolu prodeje kaprů v centru Prahy. „Prodávat může každý, kdo nahlásí sedm dní dopředu místo prodeje. Ale pokud chce usmrcovat ryby, musí být v tomto směru proškolen,“ vysvětluje Semerád. Praha 15:07 21. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vánoční kapry můžete letos koupit na skoro 3000 místech napříč republikou (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iRozhlas

Jak kontrola v centru Prahy dopadla?

Dopadla dobře. Zkontrolovali jsme vše, co jsme potřebovali, to znamená dokumentaci, hygienu stánku i péče o pohodu zvířat.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Vánoční kapry můžete letos koupit na skoro 3000 místech napříč republikou.

Kdo a za jakých podmínek může vánoční kapry na ulicích prodávat?

Jedna věc je prodej. To může být každý, kdo nahlásí sedm dní dopředu místo prodeje. Ale pokud chce usmrcovat ryby, to znamená připravovat je pro zákazníky, musí být v tomto směru proškolen.

Proškolení je na webových stránkách Státní veterinární správy, s čím se má seznámit a jaké musí znát zásady manipulace s rybou.

Narážíte na prodejce, kteří prodej nenahlásili?

Narážíme, ale je to v menší množství. Je to jednoduché, je to přes webový formulář, ale samozřejmě pokud zjistíme, že někdo prodej nenahlásil, pak je sankcionován, protože je to v rozporu s veterinárním zákonem.

Kapři před cestou na štědrovečerní stůl procházejí očistnou kúrou. Rybáři je musí neustále kontrolovat Číst článek

Jaké podmínky musí prodejci zajistit kaprům v kádích, aby zvířata netrpěla?

V každém případě musí mít kádě dostatečně velké, protože poměr u kaprů je v době uchování i prodeje takový, že množství ryb by mělo být stejné jako množství vody. Voda musí být zdravotně nezávadná, musí být průtočná. Většinou je to napájeno z hydrantu.

Samozřejmě může vodu i okysličovat. My kontrolujeme, jestli voda není zkalená, jestli kádě nejsou z hlediska množství přeplněné rybami.

Důležitá je i manipulace s rybami. Zákazník si sice může koupit celou živou rybu, ale pokud si jí přeje usmrtit, tak sledujeme manipulaci při tom usmrcení. To znamená omráčení a vykrvení ryby a pak teprve může prodejce provádět další úkony.

Protesty aktivistů

Proti pouličnímu prodeji kaprů a zabíjení kaprů každoročně protestují aktivisté. Pokud jsou dodrženy podmínky, o kterých jste mluvil, jste přesvědčen, že v takovém případě to nemusí být pro ryby trápení?

Ano, jsem o tom přesvědčen. Zase vezměme si, těch prodejních míst je skutečně 3000. To znamená, ryby se dostanou blízko k zákazníkovi. Většina kaprů se prodá před Vánoci. Kdybychom všechno toto zrušili, tak lidé budou jezdit jenom na sádky nebo si budou kupovat pouze už zabalenou rybu.

Kapr, nebo velryba? Psycholog o tom, jak vzniká stres na Vánoce a proč některým blízkým stačí volat Číst článek

Ty ryby jsou pro to určené, byly vyloveny, byly vylačněny. Jde jenom o dodržení předpisů a pak z pohledu Státní veterinární správy nesmí docházet k týrání.

Pokud si někdo kupuje kapra živého a zabijí ho potom doma, nebo ho dokonce stále ještě nechává nějakou dobu ve vaně. Porušuje tím něco? Vztahuje se i na zákazníka nějaká povinnost? A může třeba někdo dostat pokutu za to, že má kapra ve vaně?

Nemůže dostat pokutu. Pokud je to občas, je to stejné, jako když si koupí třeba králíka nebo drůbež, kterou si, jak se říká, sám doma porazí. Pro spotřebu ryb ve své domácnosti je to úplně stejné.

Já vycházím z toho, že ryby si odnáší domů ti, co ví, jak s ní manipulovat, jak ji omráčit a jak ji usmrtit. Kontrola u občana není možná, a proto doporučujeme, aby se všechno odehrálo ve stánku.

Doporučujeme, aby si zákazník rybu vybral, nechal ji usmrtit a podle toho, kdy si ji koupí, tak ji uchoval v chladničce nebo mrazničce. Ví, co si koupil a pak už je to na něm, jak s ní zachází.