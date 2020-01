Firma Kapsch neuspěla s rozkladem proti tendru na auditora elektronického mýta. Zakázku získá CGI

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj zamítl rozklad firmy Kapsch proti tendru na supervizora elektronického mýta. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) může uzavřít smlouvu o auditu výběru mýta s vítěznou firmou CGI, rozhodnutí následně potvrdil antimonopolní úřad. Kapsch uvedl, že nejspíš podá proti rozhodnutí žalobu ke krajskému soudu. Praha/Brno 16:50 27. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Firma Kapsch neuspěla s rozkladem proti tendru na supervizora elektronického mýta | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Společnost Kapsch byla neúspěšným účastníkem v tendru. Vítězná CGI kontrolovala výběr mýta v předchozím mikrovlnném systému a v současnosti roli supervizora výběru mýta vykonává na základě dodatku smlouvy s ŘSD. Vyhrála s nabídkou 210 milionů Kč na dobu deseti let, Kapsch požadoval o 85 milionů více.

Kapsch si u antimonopolního úřadu stěžoval, že zakázka byla ušita na míru firmě CGI, která už mýto kontrolovala. Předseda Rafaj však v pondělí v odůvodnění svého rozhodnutí označil důvody, kterými zadavatel obhajoval pravidla pro hodnocení jako „dostatečně racionální, logické a přiměřené s ohledem na charakter veřejné zakázky a oprávněné potřeby zadavatele“.

Podle Kaspche je verdikt výsledkem chaotického a nekompetentního rozhodování úřadu. „Intenzivně proto zvažujeme, že v nejbližších dnech proti rozhodování ÚOHS podáme žalobu ke Krajskému soudu v Brně,“ řekl mluvčí firmy David Šimoník.

Podle něj nelze brát rozhodování antimonopolního úřadu vážně. „Jen v mýtné kauze předvedli za poslední roky několik názorových veletočů, takže je nezbytné počkat na rozhodnutí nezávislých soudů,“ dodal.

Nový systém výběru mýta

Auditor vykonává expertní kontrolu dat o provozu vozidel v mýtném systému. Podle výsledků měření pak následně stanovuje účinnost mýta, v jehož rámci se vybere zhruba miliarda korun měsíčně.

Odvolaný ministr dopravy Vladimír Kremlík se v minulých měsících snažil jako auditora dosadit bez výběrového řízení státní firmu Cendis. Měla se stát supervizorem v případě, že by byla soutěž zrušena, a to do doby, než by stát vybral nového auditora v nové soutěži.

Od 1. ledna funguje výběr mýta prostřednictvím satelitní technologie. Provozuje jej konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF podnikatele Petra Kellnera a slovenské SkyToll, které zvítězilo s nabídkou 10,75 miliardy korun za desetiletý provoz systému. Systém nahradil dosavadní mikrovlnnou technologii firmy Kapsch.