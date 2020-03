Ministr Havlíček čeká, že omezení ekonomiky potrvá do konce června. Chybět můžou zdroje za 700 miliard

Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by mohly do 30. června v ekonomice chybět zdroje za 600 až 700 miliard Kč. Havlíček to v neděli řekl v pořadu Partie televize Prima. Ministerstvo financí očekává na letošní rok pokles ekonomiky o 5,1 procenta. Praha 14:37 29. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

„Třetina zdrojů je k dispozici v zásobách firem, třetinu budeme postupně vkládat jako stát. To je ta podpora,“ uvedl Havlíček. Vláda již dříve oznámila, že na pomoc ekonomiky dá zhruba bilion korun, z toho 100 miliard korun jako přímou podporu. „Z 900 miliard korun nepřímé podpory jsme již 330 miliard pustili přes EGAP,“ dodal Havlíček. Dále uvedl, že vláda již podnikatelům tento týden schválila podporu 100 miliard korun.

Ministerstvo financí chce půlroční odklad splácení hypoték. Banky to nepoškodí, myslí si Schillerová Číst článek

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) upozornila, že ministerstvo financí ve výhledu ekonomiky počítá s restrikcemi v ekonomice do konce druhého čtvrtletí. „Pokud by to bylo déle, tak by to znamenalo další novelu zákona o rozpočtu, kde bych musela kalkulovat s dalším výhledem ekonomiky,“ uvedla ministryně. Sněmovna tento týden schválila navýšení schodku rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Ministerstvo financí zatím letos nově očekává pokles ekonomiky o 5,1 procenta.

Izolace do června

Hlavní analytička Raiffeisenbank Helena Horská tento týden již upozornila, že schválením novely rozpočtu byla 100miliardová přímá podpora ekonomice již vyčleněna. Jde podle ní o navýšení rozpočtové rezervy o 59,3 miliardy korun, posílení rozpočtu o deset miliard korun na nemocenské pojištění, snížení příjmů ze sociálního pojištění za 25 miliard korun kvůli prominutí záloh podnikatelům, dotace státu na mzdy za 8,5 miliardy korun a rozšíření ošetřovného za 2,7 miliardy korun.

Slovensko pomůže firmám, zaměstnancům a živnostníkům. Balíček vyjde na miliardu eur měsíčně Číst článek

Havlíček dále upozornil, že by do 30. června vláda nechala celou ekonomiku zaizolovanou, jako je v současnosti. Podle něj chce vláda postupně uvolňovat omezení u řemesel, maloobchodu, drobných provozoven. „Začínáme dávat dohromady skupiny provozoven, kde nebude tak intenzivní kontakt a jsme tam schopni odizolovat velké shlukování lidí,“ uvedl ministr.

Třetí v Evropě

Hlavní ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda v neděli s odkazy na data Mezinárodního měnového fondu upozornil, že balík české vlády na boj s koronavirem je mezi evropskými zeměmi v objemu přímé i nepřímé podpory třetí největší, když dosahuje 18 procent hrubého domácího produktu.

„Suverénně největší je v Evropě balík opatření německé vlády. Berlín má značnou palebnou sílu, neboť v uplynulých letech prosperity soustavně vykazoval rozpočtový přebytek. Značný rozsah německého balíku je dobrou zprávou i pro Česko. Propojení obou ekonomik je totiž značné, takže německý balík opatření nepochybně zachrání i četná pracovní místa v České republice,“ uvedl Kovanda.