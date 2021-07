Pomoc byla během pandemie obrovská. Podnikatelé dostali od státu přes 300 miliard, říká Havlíček

Státní pomoc byla v době krize obrovská, nesrovnatelná s většinou evropských zemí. Tak zhodnotil situaci v rozhovoru pro Radiožurnál ministr průmyslu a dopravy za ANO Karel Havlíček. Podnikatelé podle něj získali na přímých kompenzacích od státu přes 170 miliard korun, na nepřímých 140 miliard. A odpovídal také na otázku, jak podpořit domácí turistiku v Česku. Rozhovor Praha 12:04 13. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak se stavíte k návrhu na spuštění zákonného kurzarbeitu? Je to podle vás na místě?

V tuto chvíli je to velký otazník a spíše se kloníme k tomu ho nespouštět. A to z toho důvodu, že pomoc byla v době krize obrovská, nesrovnatelná s většinou evropských zemí. Je to 170 miliard přímé pomoci a ještě 20 dobíhá, takže to bude 190 miliard. A nezapomeňme, že tam bylo ještě 140 miliard nepřímé pomoci, což jsou záruky za úvěry, odklady a tak dále.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s ministrem průmyslu a dopravy Karlem Havlíčkem (za ANO)

Co se týká kurzarbeitu nebo antiviru, tak proč jsme k tomu skeptičtí, je proto, že stále máme u nás – a to je dobrá zpráva – druhou nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii. Největším problémem a bariérou našich firem je stále získávání pracovníků. A logicky tím, že se podporují pracovníci, kteří jsou „doma“ – byť chápeme ten důvod - tak v danou chvíli chybí na trhu práce a firmy nemohou pracovníky najímat.

Z tohoto důvodu se dnes kloníme k tomu, abychom se zaměřili na podporu nepřímou – to znamená pokračovat v zárukách, podpora investic a tak dále.

Pojďme zpět k hotelům a penzionům. Jako formu podpory mohou využít, když hostů letos moc nebude a zároveň jim banky nechtějí příliš půjčovat. Podle Asociace hotelů a restaurací je obsazenost navzdory hlavní sezoně v řadě míst třeba jen 20procentní, restaurace jsou zase stále omezeny co do počtu hostů na plochu.

Musíme se na to dívat z úhlu pohledu různých lokalit. Jsou penziony, hotely a restaurace třeba v regionech, které jsou plné. V podstatě co týden jsem v regionu, jezdím, potkávám se s podnikateli a musím říct, že turistický ruch v turistických lokalitách je na vzestupu. Nejen z úhlu pohledu našich návštěvníků, kteří častěji jezdí na dovolenou do českých lokalit, ale i v turistických lokalitách typu Českého Krumlova začíná přibývat poměrně velké množství těch zahraničních.

V červnu ubylo lidí bez práce. Nezaměstnanost oproti květnu poklesla o dvě desetiny na 3,7 procenta Číst článek

Nám se těžko rozlišuje to, kdo vlastní hotel, který je navštíven ze 70 procent a který z 20 procent, a kde to je šikovností podnikatele a schopností obstarat si klientelu a kde to je o tom, že je problém s turisty. Proto je tato pomoc nesmírně komplikovaná. Nicméně co se týká třeba záruk za úvěry, tak tam to není úplně tak strašné. Je to na úrovní sedmi procent – segment hotely a restaurace – myslím ze všech žadatelů, kteří si zažádali o podporu.

A stále budeme podporovat marketingově. To znamená, zahájili jsme několik kampaní, které směřují k tomu, aby zejména naši obyvatelé jezdili a využívali turistické atrakce. A tím pádem i veškerou infrastrukturu v rámci regionu.

To je ten nástroj, kterým chcete rozproudit poptávku, už jen kvůli tomu, že lidé mají hodně naspořeno. I státní rozpočet spoléhá na obnovení spotřeby. Nebo máte ještě nějaký jiný námět, kromě té kampaně, jak to udělat?

Kampaň o tom, že směrujeme klienty či zákazníky k tomu, aby navštěvovali české lokality – to samozřejmě zabírá. Ale aby je mohli navštěvovat, tak logicky k tomu potřebují peníze. A peníze jsme z našeho úhlu pohledu zajistili zaprvé zrušením superhrubé mzdy. Tím získal každý pracovník nebo zaměstnanec v České republice určitou částku, aby se to dobře počítalo, tak pokud má průměrnou mzdu, tak získal ročně přes 20 tisíc korun čistého, což není úplně zanedbatelná částka, která se může utratit v obchodech, restauracích nebo v rámci dovolené.

Druhou věcí je to, že i v době covidu, tak pracovníci, kteří byli doma, tak spořili, což se projevilo tím, že jsou dnes poměrně vysoké úspory. Logicky vycházíme z toho, že lidé by mohli mít zdroje na to, aby je dokázali utrácet v těchto lokalitách. A pak je otázka toho, je nasměrovat do lokalit v rámci regionu.