Každý den je důležitý, odmítá ministr Havlíček, že urychlení modernizace D1 souvisí s termínem voleb

Před padesáti roky projela po nové dálnici D1 první auta, nyní prochází modernizací, která trvá už osm let. Současný ministr dopravy a také průmyslu za ANO Karel Havlíček se zaručuje za dokončení prací do října. Teď posunul otevření úseku ještě před nadcházející volby do Poslanecké sněmovny. „Není to o bodech před volbami. Všude, kde to je možné, to uděláme dříve,“ ujišťuje.

