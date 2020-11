Havlíček: Příští týden bychom chtěli otevřít všechny obchody naráz, stále však s restriktivními opatřeními

Vláda v pátek projedná možné zmírnění opatření. Česko by se tak mohlo v protiepidemickém systému PES už od pondělí dostat do čtvrtého stupně rizika. Zatímco žáci se začnou pomalu vracet do školních lavic, většina obchodů, které prodávají něco jiného než potraviny, bude muset dál zůstat zavřena. Proč tomu tak má být a co se může změnit? Hostem Ranního interview Radiožurnálu byl ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (za ANO). Ranní Interview Praha 10:11 20. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Karel Havlíček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jaké změny týkající se obchodů chcete prosadit?

Není to o prosazování nějakého nekompromisního přístupu, ale o tom, že dnes (v pátek – pozn. red.) na vládě budeme schvalovat přesun nebo přechod z úrovně pět na úroveň čtyři. Dobrá zpráva je, že se mezitím čísla vyvíjejí relativně pozitivně, protože už se přibližujeme i k úrovni tři. Ale pozor, je třeba říci, že jde o celorepublikový průměr, u kterého se pohybujeme na čísle 62. V krajích je to ale různé. Na jedné straně je to nyní docela dobré v Praze, ale v Libereckém kraji to v tuto chvíli není vůbec ideální.

Nakupování s novými pravidly. Lidé mohli do některých obchodů v Česku jen s košíkem Číst článek

Díváme se na to celoplošně – v tuto chvíli jdeme do kategorie čtyři, která ještě neznamená žádné zásadní změny pro obchody, to nastane až v kategorii tři. Když přecházíme z kategorií, tak bych z mého úhlu pohledu chtěl otevřít variantu toho, že by se prodloužila pracovní a otevírací doba v obchodech až do 23.00. A že by to bylo spárováno se zákazem vycházení. Chceme také diskutovat i neděli (otevření obchodů i v neděli – pozn. red.).

To znamená, že dříve avizovaný návrh na dva lidi na 15 metrů čtverečních v obchodech není na stole?

Toto chceme rovněž diskutovat, a to ať už by šlo o dva lidi na 15 metrů čtverečních nebo jednoho na deset. V tuto chvíli máme slovenský či polský model jednoho zákazníka na 15 metrů. V Německu a Rakousku funguje model jednoho člověka na deset metrů.

Ministerstvo zdravotnictví deklarovalo, že s tím nebude souhlasit, chce dodržet režim PES, jak je. Tedy případně diskutovat zvýšení množství lidí až v dalším stupni. Pokud by to šlo dobře, mohlo by to být na přelomu listopadu a prosince.

Praxe s omezením počtu nákupních košíků ukázala i některé slabiny. Například možnost nakupování maminky s kočárkem s dítětem. V tomto ohledu nějaké další změny nechystáte?

Určitě ano, ale to jsou do značné míry technické věci, které jsou v operativních režimech jednotlivých obchodů, jak si nastaví dávkování lidí do prodejen, což je mimo jiné běžné v Evropě i ve Spojených státech. Jestli to dělají takto přes košíky, jestli to monitorují elektronicky nebo jestli to někdo počítá, to je věc druhá.

Havlíček chce změny. Navrhuje otevření obchodů v neděli a více zákazníků na vyměřenou plochu Číst článek

V každém případě si nedovedu představit, že by maminka s kočárem nemohla jít do obchodu bez košíku. Stejně tak musíme vnímat, že jsou lidé, kteří si nechtějí brát košíky, nejsou na to zvyklí nebo to berou z hygienických úhlů pohledu. To vše je na daných prodejnách a doufám, že v tomto ohledu budou prodejny rozumné a nebudou to striktně dělat jen přes košíky. Je to jen otázka si na tento nový systém zvyknout.

‚PES je dobrý systém‘

Přeci jenom bylo v tom krátkém časovém úseku nejsnadnější řešit tuto situaci omezením počtu košíků. Opravdu nebyl prostor změny, o kterých jste mluvil – dva lidi na 15 metrů, nedělní otevírací doba –, prosadit už dříve?

Důvod byl, ale my jsme to popravdě řečeno nemohli prosadit. Já jsem byl součástí vyjednávacího týmu v rámci systému PES – musím říct, že je to dobrý systém, podepisuji se pod něj. Ministr Blatný udělal spoustu práce, je to jeho dítě a je dobře, že tady tento systém máme. To ale neznamená, že jsme se všichni shodli stoprocentně na všem.

V každé kategorii jsou desítky různých opatření a já, který jsem na to nahlížel logicky z praktického úhlu pohledu než jen z ryze epidemického, jsem se svým týmem navrhoval, abychom šli méně restriktivní cestou. Navrhovali jsme jednoho zákazníka na deset metrů čtverečních prodejny, ale epidemiologové byli striktně proti. My jsme ten systém ale nechtěli bourat, zdraví je prioritou číslo jedna, takže jsme to akceptovali.

PŘEHLEDNĚ: Omezená kapacita obchodů, 15 lidí na svatbě, otevřené školy. Jaká opatření od středy mění? Číst článek

Pouze říkám, ať to v momentě, kdy přecházíme z jedné kategorie do druhé, zvážíme. Nechceme ale tlačit na pilu a bourat nastavený systém, který v tuto chvíli v zásadě svou roli plní a lidé se podle něj orientují. Nechceme ohrozit zdraví, jen zvažme, zda bychom to nemohli trochu vylepšit, na tom není nic špatného.

Většinu obchodníků trápí, že nemohou mít otevřeno vůbec. Jaký je třeba rozdíl mezi domácími potřebami a květinářstvími, které můžou otevřít, a knihkupectvím nebo obuví, které musí mít zavřeno? Nestačilo by také to omezení počtu osob v prodejně?

V momentě, kdy bychom dnes otevřeli úplně vše, tak máme o desítky tisíc otevřených prodejen navíc, což by byl podle zdravotníků doslova epidemický výbuch. Je pravda, že v tomto týdnu by to byl o něco menší výbuch než v minulém týdnu a lepší se to. Skutečně to vypadá, že až se dostaneme do kategorie 60 procent, tak by se to pustit mohlo. V tu chvíli to ale bude znamenat výrazně zvýšenou mobilitu lidí.

Máte pravdu, musíme diskutovat o tom, co je výjimkou. Na potravinách a drogerii se asi shodneme. Co se týká nezbytných nákupů, tak jsme tam tenkrát nechali i domácí potřeby, které se nám zdály hodně blízké drogerii. Květinářství jsme nechali z pietních důvodů, když někdo zemře nebo je nějaká významná událost, tak aby měl možnost si někde koupit květiny. To už to celé neshodí. Ano, je pravda, že nastává situace, kdy třeba prodejci obuvi, hraček nebo sportovních potřeb dnes musí mít zavřeno. Problém ale pro ně není hypermarket, jak se často skloňuje, tam se toho prodá jen nepatrně více. Jejich problémem jsou e-shopy.

Tendr na Dukovany: vnitro a tajné služby varují před firmami z Ruska a Číny. Hrozí vydíratelnost Česka Číst článek

I proto se budeme snažit, aby se v příštím týdnu vše naráz otevřelo, byť ve velmi specifickém a restriktivním režimu. S ohledem na konkurenci si ale myslíme, že to je fér. Ať už se jedná o obchod na ulici nebo v hypermarketu. Neměla by ale nastat situace, že otevřeme hračkářství na ulici, ale neotevřeme jej v obchodním centru.

Dukovany

Radiožurnál informoval o zásadních připomínkách ministerstva vnitra a tajných služeb k zadávací dokumentaci tendru na stavbu nových bloků elektrárny Dukovan. Podle nich tendr dostatečně neřeší bezpečnostní zájmy státu. Zasáhnete do přípravy dokumentace?

Dokumentace, která se připravuje, pochopitelně musí projít i připomínkami v resortu. V tomto případě je vyjednávací resort ministerstvo průmyslu a obchodu a my máme jasné bezpečnostní požadavky, které musí být zaneseny do té zadávací dokumentace. Bude diskuse, v jakém režimu to bude. My jsme ale vždycky říkali, že rozhodují bezpečnostní, ekonomické a technologické požadavky.