‚Je to banka, ne automat na peníze‘. Havlíček hájí práci rozvojové banky, podniky žádá o trpělivost

Pomalé schvalování, velké množství formulářů, nulová zpětná vazba, časté zamítání podpory – tak popisují mnozí podnikatelé a živnostníci svou zkušenost se státním programem COVID, který před svým spuštěním sliboval rychlou pomoc a záchranu podnikání v Česku. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) by však mělo být do konce měsíce uspokojeny až dvě třetiny žadatelů, chyby v žádostech jsou podle něj pak vyřešeny do několika dnů. Praha 10:28 27. dubna 2020

„Chápu, že některé firmy jsou v tuto chvíli stále neuspokojené. Nicméně 3. dubna jsme ukončili žádosti, už 9. dubna se pak začala proplácet podpora a aktuálně máme vyřízenou přibližně třetinu. Je třeba pochopit, že za tři týdny musela tato malá banka zvládnout to, co jí obvykle trvá rok. Nyní schvaluje řádově miliardu za den, což není špatné,“ reagoval vicepremiér Havlíček ve vysílání Radiožurnálu na výtky podnikatelů, kteří se ze strany banky nedočkali odpovědi.

Českomoravská záruční a rozvojová banka schválila v první vlně programu státní podpory COVID 3200 žádosti, podpory se však zatím dočkalo pouze 200 podniků. Podle Havlíčka je také třeba vzít v potaz mimořádnost situace i enormní množství zaslaných žádosti.

„Banka měla v podstatě dvě možnosti: buď začne žádosti odmítat, nebo to bude trvat déle a dostane se na více klientů. Dala se druhou cestou a do konce dubna by měly být uspokojené dvě třetiny podniků,“ uvedl ministr. Podotkl také, že původně avizovanou dvoutýdenní lhůtu ke schválení pomoci ministerstvo průmyslu a obchodu neslibovalo.

Automatický systém

Kritika ze strany podnikatelů se týká i toho, že o zamítnutí se dozvídají skrze předpřipravené šablony a často se v odpovědích nedozví, jaké konkrétní podmínky programu nesplnili. Podle člena představenstva banky Jiřího Jiráska může být na vině automatický systém, který žádosti posuzuje. Havlíček ale podotýká, že automatizace procesu byla vzhledem k jejich objemu nutností.

„Pokud by zpracovávali žádosti osobně, trvalo by to nejméně půl roku. Systém automaticky vyhodnocuje žádosti podle toho, jak přijdou. Pokud dostane dotyčný automatickou odpověď, tak v tu chvíli tam vyrozumění je. Jakmile se objeví chyba, do pár dní by se to mělo odhalit při ručním porovnání. Ano, jde to pomaleji, ale jsme ve zcela mimořádné situaci,“ zdůraznil Havlíček.

Žadatelé by tak měli být podle Havlíčka trpěliví. Banka podle něj pracuje na plné obrátky a v práci jí pomáhá přibližně stovka lidí z dalších organizací a státních institucí. „Banka nebyla stavěna na tento objem úvěru. Lidé také musí pochopit, že je to banka, nikoliv automat na rozdávání peněz,“ dodal Havlíček v rozhovoru pro Radiožurnál a potvrdil, že v následné třetí části programu COVID bude ze státního rozpočtu 150 miliard korun.

