Havlíček: Většinu provozoven chceme pustit do konce května. Otevření zahrádek nárok na dotace neovlivní

Vláda se na pondělním jednání rozhodla uvolnit protiepidemická opatření rychlejším tempem. Od 17. května se otevřou restaurační zahrádky. Hotely a penziony by svůj provoz mohly obnovit o týden později. Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) k rozvolnění dojde i v regionech, které mají vyšší počty nakažených na 100 tisíc obyvatel. „V tuto chvíli je zřejmé, že epidemii dostáváme pod kontrolu," řekl Radiožurnálu. Rozhovor Praha 21:20 10. května 2021

Na zahrádku je tedy možné jít jen s testem, očkováním nebo po prodělání covidu v posledních třech měsících. Jak starý musí být ten test?

Pokud se jedná o tzv. antigenní test nebo samotest, tak nesmí být starší 72 hodin. Pokud se jedná o PCR test, jde o týden.

Jak bude vypadat kontrola? Dáváte restauracím nějaký návod, kdo to bude kontrolovat?

Je to přibližně podobné, jako dnes u kadeřnictví nebo pedikúry. Zákazník, který se objednává, by měl na mobilním telefonu ukázat, že je očkovaný, má negativní test, nebo je po prodělaném covidu-19. Pokud by přišla nějaká kontrola, což může přijít třeba z hygieny, tak se bude dívat, jestli toto zákazník má. Pak to případně bude řešit i s personálem. Je to v zásadě velmi podobné jako u kadeřníků, s jediným rozdílem – nikam se nebude psát jméno zákazníka nebo jeho telefonní číslo. Je to úplně stejné, jako v celé Evropě.

Plánovali jste, že provoz venkovních prostor restaurací uvolníte, až počet nakažených klesne za sedm dní pod 75 na 100 tisíc obyvatel. Co když bude po 17. květnu v některých regionech nakažených výrazně víc? Znamená to, že tam se zahrádky neotevřou?

Otevřou. My jsme vždy říkali, že se jedná o číslo celkové a plošné. Je to úplně stejné, jako když jsme nyní otevřeli všechny maloobchody: řekli jsme, že (k tomu dojde) až bude incidence 100. Dnes byla 101 a dá se předpokládat, že za dnešek to bude akorát ta stovka, to si můžeme dovolit odhadnout. A podobně to budeme dělat příští týden. V tuto chvíli to mezitýdně klesá řádově o 30 až 40, to znamená, že je velká pravděpodobnost, že číslo o minimálně 25 klesne. Je to orientační číslo. Musíme to podnikatelům říct s předstihem, takže kalkulujeme s určitou vůlí. Tak nebo tak jsme řekli, že se zahrádky otevřou, i kdyby to bylo třeba 79.

To znamená, že zahrádky se 17. května otevřou, i kdyby se nedosáhlo toho počtu? Není to riziko? V okresech Zlín, Vsetín, Prachatice a České Budějovice je nyní 170 nakažených na 100 tisíc obyvatel.

Myslím, že čísla už jsou nižší, než říkáte. Pohybují se maximálně na úrovni 140 nakažených na 100 tisíc obyvatel, jinde v republice je to třeba 40. Číslo klesá. Platí to, že to musí být celostátně. Vždy jsme říkali, že incidence je pouze orientační ukazatel. V tuto chvíli je zřejmé – a je to dobrá zpráva – že dostáváme epidemii pod kontrolu. Parametrem jsou například i lidé v nemocnicích. Toto se lepší. Podnikatelé musí mít nějakou jistotu.

Je tu ale riziko, že s tím, jak se rozvolňuje, budou čísla klesat pomaleji. I proto epidemická poradní skupina (MeSES) navrhovala, aby mezi jednotlivými rozvolněními bylo alespoň 10 až 14 dnů na vyhodnocení. Vy jste to zkrátili na týden. Není to risk, uvolňovat, když nevíte, co udělalo to další rozvolnění? Stojí ty tři dny za to?

Není to o třech dnech a MeSES to ví. Od začátku jsme to nastavili na týdenní bázi a vždy jsme říkali, že to není o datu, ale o datech. Podstatné je to, abychom za týden byli na těch zhruba 75. Trend dnes už epidemiologové vidí, pravděpodobnost, že na té hodnotě budeme, je poměrně slušná. I kdybychom ale byli třeba na 77 a uvidíme, že ostatní čísla jsou v pořádku, tak víme, že to pustit můžeme. Na incidenci se nemůžeme dívat jako na absolutní mantru, je tam spousta dalších ukazatelů.

Budoucnost programů

Budou provozovatelé restaurací moci po otevření restauračních zahrádek dál čerpat vládní kompenzace?

Ano. Co se týče otevření zahrádek, bylo by velmi nefér, abychom řekli, že nemohou dále čerpat. Zaprvé, ne každý má zahrádku. Zadruhé, řekli jsme, že dokud budou uzavřeny vnitřní prostory, což jsou, nebo pokud budou provozovny zásadním způsobem omezeny, mohou čerpat dále.

Všechny firmy tak mohou zatím do konce května čerpat jak z programu Antivirus, čili kompenzaci mezd, a to až do výše 100 procent, tak kompenzační bonus, což je tisíc korun na živnostníka za den, nebo program COVID-Nepokryté náklady, což je 60 procent ze všech nákladů, které prokáže. K tomu může ještě čerpat kompenzace na mzdy. Jediný program ze čtyř hlavních, který končí k dnešku, je program COVID 21, což byla pětistovka na zaměstnance ve prospěch podnikatele.

Říkáte do konce května. Potom se budete rozhodovat, zda programy dále prodloužíte podle aktuální situace?

Přesně tak. Platí stále to, co jsme říkali – pokud bude prodejna uzavřená, tak může čerpat kompenzace. Na druhou stranu neskrýváme, že bychom rádi drtivou většinu provozoven pustili do konce května. Co ale bude uzavřené ještě v červnu, to musíme kompenzovat.

Nedovolená podpora

Od 24. května by se měly také otevřít hotely a penziony. Skončila by tak i finanční podpora směřovaná do tohoto sektoru?

Pravděpodobně ano. Respektive, řeknu to jinak – co se týče programu Antivirus, dovedu si představit, že by mohl být dále čerpán. Co se týče proplácení 60 procent z nákladů, tu už bychom dál proplácet nemohli. Mimo jiné i proto, že by se pravděpodobně jednalo o tzv. nedovolenou podporu. Každý program, který máme nasměřován vůči podnikatelům, nám musí schvalovat Evropská komise. Ta velmi pečlivě hlídá konkurenční prostředí, aby k nedovolené podpoře nedocházelo. Nedovedu si představit, že bychom pustili penziony a hotely, ale zároveň jim kompenzovali náklady.

Na druhou stranu to, že se pustí hotely a penziony neznamená, že tam budou mít okamžitě zákazníky. Turismus se rozbíhá pomalu, nejsou tu zahraniční návštěvníci. Neuvažujete o nějakém jiném druhu podpory? Někteří analytici odhadují, že třetina českých hotelů a penzionů zkrachuje.

Nestřílel bych těmi čísly, jestli to bude třetina…

Dobře na tom ale nejsou.

Je pravda, že někdo může z trhu odejít. Ale zaprvé: my tvrdíme, že program Antivirus by mohl pokračovat dále. Mimo jiné jsme přijali kurzarbeit, který by na něj mohl navázat. Navíc tu máme garanční schémata. Vždy jsme říkali, že v určité době budeme muset z přímých dotací přejít na nepřímé.

Máme tu dnes program COVID III, který dává záruky až do výše 90 procent. Pro malé a střední firmy je to jednoznačně 90 procent a je tam poměrně hodně zdrojů, takže pokud firma splňuje nějaké přiměřené požadavky finanční výkonností, tak může získat úvěr s 90procentní zárukou. Vím, že někdo řekne, že hotely a restaurace nemají tolik šancí dostávat úvěry, ale z programu COVID III je osm procent právě pro hotely a restaurace.