Karibský ostrov těží z internetové domény „.ai“. Boom umělé inteligence mu přináší stamiliony
Každá země má na internetu svou vlastní doménu, která slouží k identifikaci v online prostoru. Takzvaná doména nejvyššího řádu (TLD) je pro Českou republiku „.cz”, pro Spojené království pak zase „.uk”. Domény se rozdělovaly v 80. letech minulého století. Svou vlastní získal také malý karibský ostrov Anguilla – „.ai”. A teď na ní vydělává.
Britský server BBC píše, že díky rozmachu umělé inteligence, tedy AI, platí za doménu Anguille stále více společností.
Během posledních pěti let vzrostl počet webů s příponou „.ai“ více než desetkrát a jen v posledním roce se jejich počet zdvojnásobil. Momentálně jich je přes 850 tisíc.
Vláda ostrova britského zámořského území uvedla, že v roce 2024 vydělala z prodeje domény přes 105 milionů východokaribských dolarů, v přepočtu tedy necelých 820 milionů korun.
To představuje téměř čtvrtinu z celkových příjmů loňského roku. BBC také uvádí, že místní vláda počítá s tím, že v letošním i příštím roce se příjmy z prodeje domény ještě zvýší.
Přesná cena přípony „.ai“ není známá. Registrace se ale údajně pohybuje od 150 do 200 dolarů. Každé dva roky se pak musí zaplatit poplatek za obnovení v podobné výši.
Server Business Insider dodává, že americký podnikatel Dharmesh Shah zaplatil Anguille 700 tisíc dolarů, aby získal doménu „you.ai“.
„Obvykle neinvestuji do domén .ai. Dávám přednost doménám .com. Ale you.ai bylo skvělé jméno a hodilo se k mému projektu,” řekl serveru. Podnikatel předtím koupil i doménu chat.com, kterou později prodal společnosti OpenAI, vývojáři známého chatbota ChatGPT.