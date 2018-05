Zaměstnanci mohou rychleji stoupat v kariérním žebříčku. Nahrává tomu nízká nezaměstnanost

Veronika Kotásková nastoupila do svého prvního zaměstnání před pěti lety jako telefonistka ve společnosti Slevomat. Na své pozici ale dlouho nevydržela, po sedmi měsících tak přišla lákavá nabídka - stát se manažerem nově vzniklého oddělení obchodníků po telefonu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 České obchody bez slev? Ministerstvo chce omezit zlevňování zboží. Podrobnosti zjišťovala Barbora Kladivová

„Po sedmi měsících jsem dostala nový tým, kde bylo pět lidí. Učila jsem je, jak dělat obchod tím mým způsobem. V této pozici jsem byla něco málo přes čtyři roky, kdy tým rostl, a já získávala zkušenosti, které jsem předtím vůbec neměla,“ popisuje pro Radiožurnál.

S novým rokem se Kotásková ale posadila na další, ještě vyšší pozici. Stala se totiž obchodní ředitelkou společnosti.

„Je to, jako bych byla nováček, změnilo se úplně všechno. Musím se zaměřovat na celý obchod, mít helicopter view, a ne se zaměřovat jenom na to své oddělení a jen tu svou část byznysu,“ vysvětluje.

Bez práce nejméně lidí od roku 1997

Příběhů rychlého kariérní růstu díky nízké nezaměstnanosti v Česku přibývá. Nedostatek kvalifikovaných pracovníků ve firmách dává stále větší šanci uspět lidem a stoupat společností nahoru.

Nezaměstnanost opět klesla. Uchazečů o zaměstnání je nejméně od srpna 1997 Číst článek

„Většina team leadrů a manažerů u nás vyrostla z juniornějších pozic. Zvláště teď, když je situace na trhu práce taková, jaká je - je nedostatek lidí a opravdu složitě se shánějí - tak se nám to velice vyplácí,“ přibližuje manažerka lidských zdrojů společnosti Slevomat Jana Procházková.

V dubnu bylo bez práce nejméně lidí od roku 1997 a volných míst je víc než nezaměstnaných, uvádí Úřad práce. Zaměstnavatelé tak bojují s nedostatkem kvalifikovaných zaměstnanců a ty které mají, se snaží hýčkat. A jednou z možností je právě rychlejší kariérní růst.

Šanci uspět tak mají i lidé, kteří by dříve podle Jitky Součkové z personální agentury Grafton Recruitment museli na povýšení čekat déle. „Je to dáno především tím, že společnosti snižují nároky na své uchazeče a třeba na pozice, kde by v minulosti požadovali až pětiletou praxi, jim stačí klidně praxe dvouletá,“ podotýká.

Motivace pro mladší zaměstnance

Touha po lepší pracovní pozicí a tedy i vyšší mzdě tak motivuje hlavně mladší zaměstnance, říká Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu z Jobs.cz.

„Z průzkumu vidíme, že pro zhruba 25 procent lidí je to jeden ze silných motivů pro změnu práce, tedy že by někde mohli více vyrůst skrze to, co dělají. A typicky u lidí s technickým vzděláním nebo pro lidi do 35 let je ten podíl výrazně vyšší než těch 25 procent,“ popisuje.

Hledá se brigádník. Příležitostí pro letní přivýdělek je letos víc, zájemci si přijdou na lepší peníze Číst článek

Součková z firmy Grafton Recruitment navíc připomíná, že povýšit stávajícího zaměstnance je pro firmu výhodnější než najmout nového, a tedy i neosvědčeného. Takový pracovník by se totiž mohl firmě prodražit.

„Pokud má takového člověka uvnitř firmy, je obeznámen s tím, jakou má pracovní morálku, jaká je jeho motivace. U nového uchazeče bude teprve takového uchazeče poznávat. Je daleko lepší investovat do školení interního člověka, než do člověka, který ve firmě ještě nepracuje, a nevíme, jestli vydrží,“ doplňuje.

Kromě kariérního růstu ale rekordně nízký počet lidí bez práce přináší zaměstnancům i další výhody. Kromě vyšších mezd se zaměstnavatelé snaží svým lidem vyjít víc vstříc. A pracovníci toho využívají.

„Lidé si výrazně častěji říkají o více flexibility v práci, o více důvěry, touží po slušnějším zacházení. Touží i po lepší náplni práce, takže se chtějí posouvat i k něčemu, co jim dává větší smysl,“ říká Dombrovský.

Výjimkou už není práce z domova, dovolená navíc, více zkrácených úvazků nebo benefity na přání zaměstnanců - třeba vitamínové balíčky nebo polední lekce jógy uvnitř firem.