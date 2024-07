Kariéry v Pentagonu se vzdala a otevřela si cukrárnu. Oživení ekonomiky zatím ale Američanka nepociťuje

Americká ekonomika ve druhém čtvrtletí nečekaně rychle rostla. To bývá před prezidentskými volbami obvykle dobrá zpráva pro stranu, která obhajuje Bílý dům. Letos to budou demokrati, kteří svého kandidáta teprve vybírají. Velmi blízko k nominaci má ale po odstoupení současného prezidenta Joea Bidena jeho viceprezidentka Kamala Harrisová. V běžném životě amerických voličů se ale dobrá ekonomická čísla zdaleka ne pokaždé odrážejí. Od zpravodaje z místa Springfield 17:05 27. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tamisha Norrisová kdysi pracovala v Pentagonu | Foto: Jan Kaliba | Zdroj: Český rozhlas

Tamisha Norrisová kdysi pracovala v Pentagonu, pomáhala na ministerstvu obrany vytvářet americkou mezinárodní strategii. Před lety ale začala péct svým dětem s alergiemi a dnes se tím živí. Sedíme v její pekárně a cukrárně ve Springfieldu ve Virginii na předměstí Washingtonu a kolem nás je to samý dort a sušenka. Tameisha se směje, že teď je lidem užitečnější.

Velkou ekonomickou úlevu ale, coby majitelka malého podniku, nepociťuje, lidé u ní stále neutrácejí tak, jak celonárodní čísla naznačují.

„Jako pekárna pociťujeme mezi prvními, kam celá ekonomika směřuje. Lidi teď utrácejí víc za zážitky než za luxus. Naše cukrovinky jsou někde mezi – trochu zážitek, ale spíš luxus, marnotratnost. V poslední době cítíme, že po euforii a velkých oslavách po covidu teď naši zákazníci, což je americká střední třída, kupují menší dorty, utrácejí míň. Takže z jejich přístupu necítím, že se ekonomika rychle zvedá. Ale čekám, že po prázdninách se to zlepší, na podzim přijde sezona amerických svátků a do příštího léta by se to mělo celkově zvednout,“ věří.

Kromě vedení podniku sleduje Tameisha samozřejmě i turbulentní události v zemi před prezidentskými volbami. Za poslední dva týdny na Američany dolehl pokus o atentát na bývalého prezidenta Donalda Trumpa a odstoupení toho současného Joea Bidena z volební kampaně.

„Určitě zažíváme hodně zmatků a překvapení. Myslím, že nálada v zemi a tón, jakým k sobě teď Američani promlouvají, jsou znepokojující. A v téhle zemi máme spoustu lidí, kteří jsou nad propastí. Mnoho Američanů potřebuje hodně pomoct. Jenže sociálních programů stále ubývá, stále horší podmínky jsou ve školách. U toho se ale musí začít, než se nám to vymkne z rukou, bez ohledu na to, kdo je prezident. Bohužel politické klima rozdělování lidí podporuje tu současnou náladu mezi Američany,“ míní.

Pokud jde o volební náladu, po Bidenově rozhodnutí nakonec nekandidovat se demokrati rychle sešikovali za jeho viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a posílají jí rekordní částky na kampaň. Přesto Tameisha, která se nehlásí k demokratům ani k republikánům, považuje za favorita Donalda Trumpa, i když sama se chystá volit jeho soupeřku.

„Je ohromující, co všechno mu projde. Stále to nedovedu pochopit. Jen zlomek toho, co provedl Trump, by u běžného politika stačilo a ukončilo by to jeho kariéru. Zdá se, že se teď zvedla vlna nadšení u demokratů. Ale počítám, že se to zase usadí. Budou to těsné volby. A budu překvapená, pokud Harrisová Trumpa porazí, podle mě je pořád outsider. I když Bidenovi jsem taky nevěřila, že nad Trumpem zvítězí. U republikánů cítím to nadšení větší. Ale třeba jsou jen hlasitější,“ krčí rameny věčně rozesmátá dáma, kterou dobrá nálada zjevně neopustí, ať podzimní volby dopadnou jakkoli. Ona bude dál lidem dělat život sladší svými dorty a zákusky bez alergenů.