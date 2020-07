Karlovy Vary zasáhla krize a odliv turistů, o tržní krámky v centru města není zájem

Tržní krámky jsou komplexem 17 obchůdků s dřevěnou konstrukcí, které vznikly na konci 19. století jako provizorium. Časem se ale staly nedílnou součástí lázeňské centra. A také tomu odpovídá nájemné, které je zde jedno z nejvyšších ve městě, je od 25 000 korun za čtvereční metr za rok.

Praha kvůli koronaviru možná zdraží jízdné a parkovné. Roční Lítačka by mohla stát zhruba 5500 korun Číst článek

„Pět stávajících nájemců vypovědělo smlouvu, takže město bude vypisovat soutěž obálkovou metodou na nové nájemce. Ale je třeba říci, že dva krámky byly už na minulé radě a vypsalo se výběrové řízení, ale nikdo se nepřihlásil,“ uvedl Bursík.

Pro město, kterému krámky patří, jde o „zlaté vejce“. Ročně má jen z nájmu těchto prostor několik milionů korun. Jenže obchody, které zde působí, byly zaměřeny hlavně na bohaté turisty, jsou zde prodejny šperků, suvenýrů a podobně.

Kvůli stále ještě omezenému cestování přes hranice ale zákazníci chybí. Město tak možná bude muset nájemné v krámcích snížit.

Krámky by navíc potřebovaly už rekonstrukci. Podle Bursíka město zvažuje, jestli krámky opraví na své náklady nebo se pokusí sehnat nájemce, který by si pronajal celý komplex a v rámci dlouhodobého nájmu by prostory opravil.