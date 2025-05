‚Kasační stížnost je ve hře.‘ Podle ministra Vlčka bude mít odklad dohody k Dukovanům dopady

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) řekl, že je ve hře podání kasační stížnosti proti opatření, kterým v úterý Krajský soud v Brně zablokoval středeční podpis finální smlouvy k Dukovanům. Společnost Elektrárna Dukovany II (EDU II), která má tendr na starosti, by podle ministra o ní měla rozhodnout co nejdříve. Odklad podpisu dohody bude podle něj mít ekonomické dopady. Řekl to novinářům ve Sněmovně. Praha 14:20 6. 5. 2025 (Aktualizováno: 14:29 6. 5. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaderná elektrárna Dukovany (ilustrační foto) | Foto: Michal Malý | Zdroj: Český rozhlas

Brněnský soud rozhodl na návrh EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podle antimonopolního úřadu byl tendr v pořádku.

Soud zablokoval podpis smlouvy k dostavbě Dukovan. EDF napadla rozhodnutí, že tendr vyhrála konkurence Číst článek

Kasační stížnost proti předběžnému opatření soudu může podat zadavatel zakázky, kterým je společnost EDU II. Zatím se k případnému podání stížnosti nevyjádřila, podle Vlčka je ovšem tato varianta na stole. Firma, ve které stát drží 80procentní podíl a zbytek má ČEZ, by přitom podle něj měla postupovat neodkladně.

Jak velké zdržení bude opatření soudu v celém tendru znamenat, zatím Vlček nechtěl předjímat. Očekává ale, že bude mít své ekonomické důsledky. Podle ministra vzejdou z odkladu podpisu smlouvy s korejskou KHNP, dalších souvisejících prací a také právních nákladů.

Vlček zároveň zdůraznil, že v případě, že soud rozhodne o správnosti tendru, měla by tyto výdaje zaplatit EDF. Podpořil tak společnost EDU II, která v úterý uvedla, že pokud soud vyhodnotí žalobu EDF jako bezdůvodnou, bude škodu v tendru vymáhat právě po francouzské firmě. EDF to nekomentovala.

O výstavbě dvou nových jaderných reaktorů rozhodla vláda loni v červenci. Dala přednost nabídce korejské KHNP před nabídkou francouzské EDF. Dalšího uchazeče – Westinghouse – vyřadila ze soutěže už dříve. EDF i Westinghouse tendr napadli u antimonopolního úřadu, který se jím zabýval několik měsíců. Nakonec námitky zamítl, předseda Petr Mlsna pak 24. dubna zamítl i rozklad firem.