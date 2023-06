Malina Group připravila klienty v průměru o 300 tisíc, do insolvenčního řízení se přihlásila už tisícovka lidí

„Mám doporučení od právníků, že se přihlásit mám, takže se přihlásím,“ říká k přihlášení do insolvenčního rejstříku Jiří Zídka, jeden z klientů společnosti Malina Group, který za fotovoltaiku na svůj dům zaplatil 300 tisíc korun. Stále ji ale nevyužívá, společnost totiž instalaci nedokončila.

„Firma se mnou vůbec nekomunikuje, ani to neočekávám. Elektrárnu zprovozňuju, aby to bylo funkční, za pomoci jiných firem. Je to už rok, co to měli dát dohromady, a nic se neděje,“ líčí. Jenže dokončení jinými firmami znamená pro pana Zídku další peníze navíc. Zatím jde o desítky tisíc.

Do insolvenčního řízení se už stihla podle právníka Viktora Rossmanna zapsat tisícovka podvedených klientů společnosti, v průměru každý přišel o 300 tisíc korun.

„Na 29. srpna tohoto roku potom soud určil takzvané přezkumné řízení, na kterém budou posuzovány jednotlivé pohledávky, a to z pohledu jestli jsou platné, určité nebo zda je správná jejich výše. Ihned po přezkumném řízení zasedne věřitelský výbor, který mimo jiné bude rozhodovat o způsobu řešení úpadku dlužníka,“ popisuje Rossmann.

Konkurz, či reorganizace

V současné době podle něj připadají v úvahu hned dvě možná řešení. Tím prvním je konkurz – kdy se veškerý majetek společnosti prodá a z utržených peněz se uspokojí dluhy věřitelů, tedy podvedených klientů.

Druhou možností je reorganizace společnosti. „Při té dochází ke změnám v rámci korporátní struktury dlužníka, tak aby mohl pokračovat ve své podnikatelské činnosti a z této podnikatelské činnosti nadále uspokojovat všechny věřitele,“ vysvětluje Rossmann.

Právě ke druhému scénáři by se přikláněla i samotná společnost. „Trváme na tom, že rozdělané projekty doděláme,“ ujišťuje krizový manažer a člen představenstva společnosti Marian Klásek.

„Nicméně předpokládáme, že to bude v září nebo říjnu tohoto roku. Dodělání rozpracovaných zakázek nám generuje finanční prostředky a stav našich účtů se neustále zvyšuje, od vstupu do insolvence je to zhruba pětinásobek toho, co teď máme na účtech, a své závazky platíme,“ tvrdí.

‚Nastavit podmínky‘

Na vývoj situace okolo společnosti dohlíží resort průmyslu a obchodu. „Kauza Malina Group je velmi složitá. Co se týká zakázek, které se ještě nedokončily nebo které ještě nejsou rozdělané, v tuto chvíli nemáme informaci, jak se k tomu společnost postaví,“ uvádí zástupce vrchního ředitele sekce energetiky a jaderných zdrojů René Neděla.

Jak v takových případech postupovat, řekne společnost už tento pátek. „Návrh si musíme prověřit interně i externě, a pak s ním seznámíme naše klienty. Máme zájem zakázky dokončit a nastavíme podmínky, za kterých to bude možné,“ doplňuje Klásek.

Společnost Malina Group je dlouhodobě v hledáčku i policie a její vyšetřování i nadále trvá.

Aby takto podvedených klientů nepřibývalo, vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu Desatero, jak si vybrat svého dodavatele fotovoltaiky, ale třeba i větrné elektrárny, včetně návodu, jak například platit zálohy nebo reklamovat služby.