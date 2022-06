Ceny kávy rostou v obchodech i kavárnách. Češi kupují menší balení, kavárníci se bojí o zákazníky

V některých kavárnách jede kávovar na plné obrátky, hosté si kávu zatím neupírají. Možná i kvůli tomu, že zdražování potravin, nápojů nebo třeba zrnek kávy se zatím do cen nepromítlo, říká majitel jednoho z pražských podniků Tomáš.

„Je to teprve tři týdny, měsíc, co vidím zvýšení, které se zvyšuje, zvyšuje a zvyšuje. Ve velkoobchodech to navyšování teprve přichází, tudíž i nás to bude nutit zdražovat víc a víc, nejen kvůli energiím,“ řekl majitel kavárny.

Ceny v nápojovém a jídelním lístku tam plánují přepisovat zřejmě už o prázdninách - a to minimálně o deset procent. Třeba za capuccino tak nově zákazníci zaplatí přes 60 korun.

„Po státních svátcích a na prázdniny to přijde. Samozřejmě o prázdninách bude v Praze menší odbyt kávy a všeho, protože lidi budou jezdit na dovolenou,“ pokračoval Tomáš, který se obává, že ubyde zákazníků. „Ale složenky na druhou stranu chodí domů i nám,“ dodal.

Káva v obchodech

Brazílie zažívá nejhorší sucho za několik desetiletí. Zrychlilo kácení deštných pralesů i zdražování kávy Číst článek

Na kávě začínají šetřit podle průzkumu společností HBC Coca Cola a Nilesen taky lidé v obchodech. Kilové balení totiž může vyjít i na víc než 700 korun. „Je možné vypozorovat pokles prodejů kávy v kilových baleních v maloobchodě a přesun k menším, 500 gramovým, čímž je patrné, že domácnosti se snaží eliminovat jednorázové vyšší výdaje,“ vysvětlil Milan Baka, ředitel kávové divize Coca Cola HBC pro Česko a Slovensko.

Češi kvůli rozdílu v ceně taky víc nakupují zrnkovou kávu místo kávových kapslí. Jeden hrnek kávy z kapsle totiž vyjde na zhruba osm korun, šálek z té zrnkové na necelé tři koruny. „Což je důsledek toho, že řada domácností přešla na domácí automatické kávovary s mlýnkem. Jedná se o více než desetiprocentní nárůst,“ doplnil Milan Baka.

Vyšší zájem o zrnkovou kávu zaznamenala například i jednička na online trhu Alza.cz. „V poslední době vnímáme příklon zákazníků k zrnkové kávě, její prodeje rostou ve srovnání s loňským rokem o dvacet procent. Zároveň mírně klesá zájem o kávu v kapslích. Souběžně s tím roste vybavení k alternativní přípravě kávy, jako jsou moka konvičky nebo nádoby pro přípravu kávy filtrované,“ sdělila říká mluvčí severu Daniela Chovancová.

Změna v době pandemie

Kávovary začali lidé víc kupovat v době pandemie koronaviru, kdy byly zavřené kavárny a řada firem přešla na práci z domova. Trend ale nepolevuje ani teď, spíš naopak, potvrdila mluvčí společnosti Datart Olga Dolínková. „Trh v tomto segmentu roste zhruba o šest procent. Zákazníci nejčastěji kupují základní kávovary v cenovém rozpětí osm až deset tisíc korun a kávovary s přípravou napěněného mléka v rozmezí dvanáct až patnáct tisíc korun,“ uvedla Dolínková.

Pomalu se mění i chutě Čechů. Podle dostupných dat roste zájem o kávu bez kofeinu nebo mixování kávy, a to hlavně s tonikem.