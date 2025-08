Každý šestý brownfield je na Moravskoslezsku. Jde o největší podíl v Česku, zájem investorů je velký

Moravskoslezský kraj je rekordmanem v počtu brownfieldů, tedy nevyužitých ploch a budov hlavně po průmyslové nebo zemědělské výrobě. Podle agentury CzechInvest je jich na severovýchodě republiky přes 700 z celkového počtu více než 4600. Na brownfieldy narazíte nejčastěji na Bruntálsku nebo na Karvinsku. Ostrava 11:05 5. srpna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průmyslová zóna v areálu bývalého dolu Dukla v Havířově | Foto: Klára Filipová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Demolice bývalého dolu Lazy v Orlové na Karvinsku. Vznikající brownfield na téměř 70 hektarech. Bourání budov na povrchu dál pokračuje. „Celková sanace by měla být ukončena do konce roku 2027, měla by tady vzniknout zelená louka,“ potvrdil Rostislav Dudáš ze státního podniku Diamo.

Anebo jiný, nehornický příklad – Karviná, zchátralé zámecké konírny se právě teď mění na společenské centrum a malou kolonádu s možností vdechovat rozptýlenou léčivou vodu. „Hotovo by mělo být do konce roku 2026. Tento objekt chátral celou dobu,“ ukazuje na oplocený areál mluvčí města Monika Danková.

Zhruba každý šestý brownfield v Česku je v Moravskoslezském kraji. Jejich proměna na nové využití trvá často velmi dlouho. Komplikovaný bývá i nutný převod pozemků, ukazuje na dalším příkladu náměstkyně hejtmana Šárka Šimoňáková (ANO).

Jde o území u bývalého dolu Gabriela, kde vzniká nové centrum pohornické krajiny. „Jedná se o strategický projekt a proces převodu pozemků ze strany Diama na kraj byl více než dva roky,“ říká Šimoňáková.

Velký zájem investorů

Zájem investorů patří právě v Moravskoslezském kraji dlouhodobě mezi největší a také proto se daří brownfieldy znova postupně oživovat, potvrdil Tomáš Hamerský z agentury CzechInvest. Například v už zmiňované oblasti bývalého dolu Lazy.

„Přípravu strategického podnikatelského parku zajistí formou společného podniku Státní investiční a rozvojová společnost (SIRS) a státní podnik Diamo. S obsazením plochy pomůže agentura CzechInvest, která bude park aktivně nabízet potencionálním investorům,“ vysvětlil Hamerský.

Moravskoslezský kraj má brownfieldů sice nejvíce, ale jejich celková plocha a rozloha je největší v kraji Ústeckém. Celkově jsou podle CzechInvestu brownfieldy asi z 60 procent v soukromém vlastnictví. Veřejným majetkem je zhruba každý čtvrtý.