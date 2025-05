Kdo zvítězil v celní přestřelce mezi Čínou a USA? Ukázala se neochota trestat Peking, píše Economist

„Čína byla velmi těžce zasažena,“ nechal se slyšet americký prezident Donald Trump. Devadesátidenní obchodní příměří podle něj dokazuje úspěch jeho administrativy i „kamikadze“ strategie celního nátlaku. V Číně to ale vidí přesně opačně. Britský magazín Economist se zaměřuje na to, jak si obě strany situaci vykládají a co to vypovídá o jejich strategiích.

