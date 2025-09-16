Kdybychom vybírali daně jako Němci, máme v rozpočtu o 80 miliard víc. To ale zdaleka nebude stačit
Bez komplexní reformy daní, kdy se některé z nich zvýší, se stát nezbaví stamiliardových schodků v rozpočtu. „Je to slon v místnosti, kterého politici přehlíží,“ říká ekonomka Markéta Malá, spoluautorka návrhu Chytřejší daně v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus. Jen zlepšení výběru daní ale nebude na rostoucí výdaje státu stačit. Přinést by to sice mohlo desítky miliard korun navíc, státu ale chybí stovky miliard.
Změní příští vláda daně? Podle ekonomů to bude nezbytné, pokud má stát brzdit svoje zadlužování a zároveň pokračovat v nutných výdajích na obranu či důchody. Navrhují proto rozsáhlou daňovou reformu s názvem Chytřejší daně, kterou připravily a zveřejnily v minulých dnech tři výzkumné instituce PAQ Research, Centrum veřejných financí Univerzity Karlovy a IDEA CERGE.
„Ve srovnání s podobnými zeměmi jako jsme my, to znamená Slovensko, Maďarsko, Polsko a Slovinsko, daníme mnohem více práci, a naopak ze spotřeby a majetku vybíráme zhruba o 150 miliard méně v přepočtu na HDP,“ upozornila v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus spoluautorka návrhu reformy daní Markéta Malá z Centra veřejných financí Univerzity Karlovy.
Základem reformy je proto snížení zdanění práce hlavně pro lidi s nízkými příjmy, které by je motivovalo pracovat. A na druhé straně je potřeba zvýšit daně ze spotřeby a majetku. Pro stát by to znamenalo 73 miliard korun vyšších příjmů a také rychlejší ekonomický růst až o tři čtvrtě procentního bodu.
Sliby politiků
Spotřební daně se vybírají především z pohonných hmot, cigaret a alkoholu a jejich zvýšení by znamenalo citelné zdražení tohoto zboží. Podle analytika společnosti Oxford Economics Tomáše Dvořáka by se musela hlavně u alkoholu a cigaret vzít v potaz i úroveň jejich cen a daní v okolních zemích kvůli výhodnějším dovozům.
Hlavní problém je ale prosadit takovou reformu u politiků. Ti ve svých programech před volbami spíše slibují snižování daní nebo určité dílčí výhody pro lidi a firmy.
Holub: Když nebudeme spořit, přiblížíme se k dluhové brzdě. Příští vlády musí sáhnout do daní
Číst článek
„Chápu, že taková reforma bude vždycky aspoň částečně politicky nepopulární, i když třeba zrovna v tomhle komplexním návrhu by změna přinesla prospěch pro více než polovinu pracujících,“ uvedl Dvořák, který byl také hostem pořadu Peníze a vliv. K zásadnímu kroku v daních zatím chybí v tuzemsku politická odvaha. „Koneckonců vidíme v programech politických stran pro letošní volby, že se o daních mluví minimálně a rozhodně ne v nějakém komplexním pojetí,“ upozornil.
Politici se přitom budou muset vypořádat s vysokými schodky státních financí v řádech stovek miliard každý rok a zároveň s tlakem na další výdaje. Jde hlavně o více peněz na obranu, školství, důchody či infrastrukturu. Podle propočtu Centra veřejných financí by měl stát v příštích letech zajistit na další výdaje až 500 miliard korun navíc oproti současné úrovni.
„Je jasné, že se něco musí změnit a částí té změny musí být nevyhnutelně i daňová reforma,“ uvedl Dvořák. V předvolebních programech stran jsou ale zatím spíš podle něj vidět dílčí a nesystémové kroky. „Kterými se snaží jen zaplácnout nějakou díru,“ dodal.
Politici se v programech daním buď vyhýbají, nebo je chtějí snížit, nebo sází na jejich lepší výběr. Třeba Spolu má po slibu nezvyšovat daně před minulými volbami, což se mu nepodařilo právě kvůli konsolidaci veřejných financí dodržet, tentokrát jen tři věty. Mimo jiné že zavede jednotné inkasní místo pro platby všech daní a odvodů a daně nebude měnit víckrát než jednou za funkční období vlády.
Ekonom Janský: Německé platy budou ve druhé půlce století. Možná. A rozpočet by potřeboval reformu
Číst článek
Hnutí ANO pak chce podle jeho šéfa a volebního lídra Andreje Babiše daně lépe vybírat, a to i z šedé ekonomiky, kde se podle něj točí až jeden bilion korun. Typicky jde o práce a prodeje bez faktur či jakékoliv jiné evidence.
„Je to taková předvolební floskule. Zdaníme šedou ekonomiku, kde žádné daně nejsou. To nikoho nebolí. Šedá ekonomika se jmenuje šedá ale z nějakého důvodu, a to, že se daní velmi těžko,“ upozorňuje Dvořák.
Slon v místnosti
Podle Markéty Malé se obecně zlepšit výběr stávajících daní v Česku dá, ale ne tak, aby to pokrylo rostoucí výdaje a deficit státu. Pomoct může znovuzavedení EET, jak navrhuje hnutí ANO, podle výpočtů ministerstva financí by ale podle Malé byl přínos odhadem sedm až osm miliard korun navíc.
Z různých mezinárodních srovnání podle Malé také vyplývá, že Česko na tom se schopností vybírat daně není zase tak špatně. Celkově by ale mohlo získat maximálně desítky miliard navíc.
„Kdybychom byli ve výběru daní tak dobří jako Němci, tak jsme propočítali, že by nám to přineslo maximálně nějakých 80 miliard korun. Ale to předpokládá, že přesně implementujeme všechny potřebné systémy, ještě více zlepšíme technické a analytické schopnosti naší finanční správy, a pak se možná o těch desítkách miliard dá bavit,“ uvedla Malá.
Daňový systém demotivuje rodiče od návratu do práce. Zvyšme slevu na dítě do tří let, říká Prokop
Číst článek
Určitě to ale podle ní není cesta, jak může Česko vyřešit své rozpočtové problémy. Z programů politických stran je podle ní hodně vidět nesoulad mezi tím, co vlastně chceme, a kde na to vezmeme. „Přehlížíme toho slona v místnosti a trochu si nalháváme, že to nějak dopadne. Čím dříve to ale budeme řešit, tím lépe,“ zdůraznila Malá.
Podle Dvořáka je každopádně ideální čas na jakékoliv reformy po volbách, pokud strany sestaví nějakou silnější většinu a na potřebu změn se budou dívat podobným způsobem. „Je to náročný, často trošku bolestivý nebo nepopulární krok, který je ale třeba udělat zkraje mandátu nové vlády. Protože potom máte ještě čtyři roky na to, aby se ukázaly benefity a strany to dokázaly obhájit před voliči,“ dodal Dvořák.
Celý pořad Peníze a vliv a rozhovor s Markétou Malou a Tomášem Dvořákem najdete v audiu vlevo nahoře v textu.