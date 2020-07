Zrušení letních festivalů dopadá i na další odvětví. Ztráty pociťuje výrobce vratných kelímků Nicknack

Nejen návštěvníkům, promotérům a umělcům budou letos v létě chybět velké festivaly, které jsou zrušené kvůli obavám z šíření nemoci covid-19. Vysoké ztráty to bude znamenat i pro brněnskou firmu Nicknack. Na akce pro desítky i desetitisíce lidí dodává zálohované plastové kelímky. Velká část z nich letos zůstane ve skladech. Brno 11:45 7. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vlevo David Dědek, vedoucí výroby. Vpravo Michal Hanák, jednatel firmy Nicknack. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Bude to sto osmnáct, padesát korun je totiž záloha na kelímek,“ zní stále na častěji v hospodách, na sportovištích, u stánků nebo na letních festivalech. Padesát korun je záloha za typický kelímek se speciálním ouškem pro uchycení třeba za opasek od kalhot. Točí se do něj pivo, limonády, studená káva i míchané nápoje. Do světa putují z lisovny plastů v Kuřimi u Brna.

„Rok od roku ve výrobě stále navyšujeme kapacity. Přibývá tu strojů i různých forem. Při maximální produkci jsme schopni vyrábět desetitisíce potištěných kelímků denně,“ ukazuje na jednu z pěti výrobních linek vedoucí výroby David Dědek. Některé stroje jsou zcela automatické, jiné poloautomatické. Kelímky si předávají robotická ramena.

„Vylisuje se univerzální kelímek, který se potiskuje sítotiskem. Druhou variantou je moderní technologie, která zakládá fólie přímo do formy ve stroji a v rámci jednoho cyklu je pak vyroben kelímek s potiskem,“ osvětluje Dědek výrobní proces.

Kelímky pro letošní festival Slovácké léto | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Loni z Kuřimi odjely miliony kelímků různých velikostí a barev. Na jednom stole stojí sloupec několika vratných obalů s potiskem festivalu Slovácké léto. Na rozdíl od spousty jiných festivalů v Česku i v sousedních zemích se festival letos koná.

„Beats for Love, Let It Roll, Votvírák, Rock for People, Colours of Ostrava, Masters of Rock, série Hradů, Kryštof Kempy a další velké koncerty a turné kapel,“ chrlí z hlavy jména zrušených akcí výkonný ředitel a jednatel firmy Michal Hanák. Sám říká, že ztráty úplně nechce počítat, ale rozhodně půjdou do desítek milionů korun.

Krize v přítomném čase

Firma musela v březnu zastavit výrobu a uzavřít myčky na kelímky i skladová a distribuční centra v Brně, Praze a Ostravě. „Krize nás zasáhla velmi citelně a hluboko. Zastihla nás v zásadě uprostřed příprav na hlavní sezónu, která se měla rozběhnout už od konce března,“ říká Hanák a dodává, že o krizi vlastně nemůže mluvit v minulém čase, ale v přítomném, protože se jich stále dotýká.

Nicknack funguje od roku 2011. V Česku se z názvu firmy stalo i synonymum pro vratný kelímek. Nezřídka je u stánků slyšet výraz: „Natočím vám to do nicknacku.“

Roste také podíl na trhu v zahraničí. „V posledních dvou až třech letech vnímáme rozvoj na Slovensku a zvýšený zájem v Polsku. Loni nám vznikla distribuční střediska v Itálii, Rumunsku, na Ukrajině a taky nová pobočka ve Skandinávii, konkrétně v Norsku,“ jmenuje Hanák.

Z řady velkých festivalů už zmizely hromady válejících se jednorázových plastových kelímků od piva. Letos ale mohli podobné výjevy vidět lidé ještě za vyhlášeného nouzového stavu v době zpřísněných opatření proti šíření koronaviru. Často to bylo ve městech.

„Obyvatelé měst mohli vidět zvýšený nepořádek v městských parcích, třeba v Brně v Lužánkách, nebo v okolí zahrádek a okýnek, která byla v restauračních provozech otevřená,“ říká Hanák.

Jeho podnik teď také prohlubuje spolupráci s městy. V Brně třeba systém vratných kelímků využívá městská firma Starez-sport provozující několik sportovišť, zejména bazény a koupaliště.

„Dali jsme do podmínek dotačníkům, kteří čerpají od města podporu, že si musí na akcích zajistit vratné obaly. Do budoucna to chceme rozšiřovat s ohledem na ekologii ve městě. Zvažujeme i nákup vlastních kelímků s logem města. Typicky bychom to pak mohli půjčovat těm, kteří čerpají podporu na dotované kulturní a jiné akce, nebo i dalším, kteří si zažádají,“ potvrzuje brněnský radní Marek Fišer z Pirátské strany. Právě Brno je jedno z měst, které s Nicknackem jedná o větší spolupráci. Impulzem byl i nepořádek na veřejných prostranstvích v nedávné době.

Nicknack dodává své vratné obaly na velké akce, ale i na menší, jako jsou svatby, malé místní slavnosti nebo kempy. Distribuci v minulých týdnech zpomalila také obava lidí nebo hostinských z toho, že vratné kelímky nemusí být dostatečně hygienické.

Jednorázové nádobí

„Sami jsme upozorňovali na nebezpečí v nárůstu jednorázových obalů. Někteří prodejci jednorázovým kelímkem asi chtěli deklarovat, že člověku opravdu nalévají nápoj s sebou, že s ním nebude postávat u hospody. Ty obavy vzešly z různých nepřesných nebo dokonce zavádějících informací, které jsme se snažili rozptylovat. Teď už se lidé k vratným obalům zase vrací,“ připouští Hanák.

Výrobní linka na barevné plastové kelímky s potiskem. | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Několikaměsíční pauzu firma využila k vylepšení výrobního procesu. Loni měla nárůst ve výrobě o sto procent, letos očekávala podobné číslo. Propad je oproti loňsku zatím víc než padesátiprocentní. Hanák přemítá, že minulé týdny mu daly čas se po mnoha hektických rocích zastavit, ohlédnout se a najít nové příležitosti.

„Snažili jsme se z toho hlavně vyjít živí,“ říká. S expanzí do zahraničí Nicknack počítá dál. Prorazit chce také s novými obaly a s víčky na horké nápoje. Vedení firmy věří, že příští sezóna už bude