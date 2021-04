Kempy se připravují na návštěvníky. Od vlády ale stále neví, kdy je budou moct přivítat

Kempy se začínají připravovat na další sezónu. Přestože přijímají rezervace, netuší, kdy budou moct hosty ubytovat. V plánu rozvolňování, který tento týden představila vláda, totiž není pro ubytovací služby stanovené konkrétní datum, ale počet případů onemocnění covid-19 na 100 tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Podle Asociace kempů všichni provozovatelé doufají, že se sezóna rozjede stejně jako loni, na začátku června. Praha 11:34 24. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na otevření kempů tlačí hlavně majitelé obytných aut (ilustrační foto) | Foto: Olga Štrejbarová | Zdroj: Český rozhlas

V Prague Central Kempu na Žižkově na první pohled nic nenapovídá, že by se provozovatelé chystali na následující sezónu. Dřevěný nábytek je složený pod střechou a všechno je zavřené. Podle majitelky Lenky Vrané jsou ale schopni pro návštěvníky své prostory otevřít téměř z hodiny na hodinu.



„Jsme připravení prakticky permanentně, protože kempy se nedají úplně zavřít vzhledem k provozním věcem, bezdomovcům a zlodějům. Upřímně moc sezóně nevěřím ani tento rok,“ přiznává Radiožurnálu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Sekají trávu, ošetřují pozemky a starají se o budovy, kde je zázemí pro návštěvníky. Stále ale neví, kdy je budou moct přivítat. Řeč je o provozovatelích kempů

Rezervací zatím příliš nemá. Vláda sice tento týden stanovila, za jakých podmínek budou moct ubytovací zařízení otevřít, není ale jasné, kdy se tak stane.

„Máme podporu majitele areálu. Kemp patří městské části a musím říct, že i když nám jednání trvala dlouho, tak nám vycházející vstříc, protože kdyby to tak nebylo, už bychom to zavřeli dávno. Nebyly bychom schopní to utáhnout ve financích před koronou,“ dodává Vraná.

Podobně je na tom i další pražský kemp, Sokol Troja. Jeho provozovatel Jan Falc vzpomíná na poslední sezónu před epidemií jako na naprosto nesrovnatelnou.

„To jezdili zahraniční turisté v nesrovnatelném množství. Hlavní sezónní měsíce, tedy prázdniny a Velikonoce, tady bylo našlapáno. Tenhle rok je neustále zavřeno, takže tady není nic. Zaměstnanci žádní a všechny peníze, které s kolegou vyděláme, do toho dáváme, protože dotace na kempy nebyly žádné,“ stěžuje si.

Lepší sezona mimo Prahu

Zatímco pro pražské kempy byla loňská sezona velmi slabá – jejich obsazenost se většinou pohybovala do 20 procent –, třeba pro Autokemp Klůček u Máchova jezera bylo loňské léto úspěšné. A to i kvůli tomu, že bylo obtížnější cestovat do zahraničí.

Zájem o cestování opět stoupá. Cestování kanceláře chtějí negativní test i po lidech po prodělaném covidu Číst článek

„Loňská sezona byla pro nás nejlepší, co jsem tady dvanáct let. Bylo tady neskutečně moc lidí, i když jen na den, dva. Hodně stanů, i karavany začaly jezdit,“ tvrdí ředitel kempu Martin Háma. Na letošní sezónu tak rozšiřuje kapacitu ubytování a přijímá rezervace už na konec června.

Jenže stále není jisté, kdy budou moci kempy otevřít a za jakých podmínek. Na otevření tlačí podle předsedy Asociace kempů Bohumila Starého hlavně majitelé obytných aut. Veškeré zázemí totiž mají svoje, a nepotřebují tak využívat například toalety nebo koupelny v kempech.

„Poslední zprávy, které máme z ministerstva zdravotnictví, jsou takové, že bychom měli počítat, že by to mělo být za stejných podmínek, jako to bylo loni. V loňském roce jsme začínali sezónu 1. června,“ říká Starý.

Asi třetina kempů v letošním roce podle asociace zvýší ceny pro návštěvníky. Ostatní však plánují zachovat ceny z loňska.