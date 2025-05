KHNP: Prodloužit nabídku na Dukovany? Teď je těžké říct ano, nebo ne. Posoudíme to, až to bude aktuální.

Jihokorejská firma KHNP zatím nesmí podepsat smlouvu na dodávku dvou jaderných bloků pro elektrárnu v Dukovanech s opcí na další dva reaktory v Temelíně. Na základě stížnosti poražené francouzské firmy EDF podpis zakázal soud. KHNP se proti krokům EDF hodlá bránit právní cestou. „Vznikají nám jak finanční, tak reputační škody,“ říká v rozhovoru pro Český rozhlas viceprezident KHNP pro český projekt Harry Chang. Rozhovor Praha 13:10 29. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harry Chang, viceprezident české projektové kanceláře KHNP | Foto: Vondrouš Roman | Zdroj: ČTK

Čekal jste takto tvrdý boj ze strany EDF o výsledky tendru na Dukovany? Ptám se, protože ještě v dubnu jste médiím říkal, že žádné překážky k podpisu smlouvy nejpozději do konce června nevidíte. Teď vlastně není jisté, jestli to vůbec bude ještě letos.

Počítali jsme s tím, že u takových velkých globálních jaderných projektů bývá ostrá konkurence. Ale nepočítali jsme s tím, že poté, co zadavatel, firma ČEZ, a česká vláda udělají férový a transparentní tendr a my budeme vybráni jako preferovaný uchazeč, tak po vyhlášení výsledků budou takové snahy tendr zvrátit. To je podle nás poněkud nestandardní až výjimečné a uvedlo nás to do velkých rozpaků.

Obzvláště bychom se chtěli ohradit proti určitým nepravdivým tvrzením, která firma EDF šíří v médiích, a jejich snaze využít nějakého politického tlaku a právních kliček k tomu, aby došlo k pokřivení férové soutěže. Bereme to jako diskriminační a neférové jednání ze strany EDF vůči neevropské firmě, které vážně narušuje mezinárodní obchodní řád.

Určitě bych chtěla to, co říká EDF, probrat, ale ráda bych se nejdříve zeptala na váš další postup. KHNP nedávno podala stejně jako ČEZ kasační stížnost proti soudnímu příkazu, kdy kvůli stížnosti EDF nesmíte podepsat kontrakt na Dukovany. Máte nějaké informace, do kdy by se mohlo rozhodnout? A na co v té stížnosti poukazujete?

Tím, že firma EDF požádala o předběžné opatření, které bylo vydáno a došlo k odkladu podpisu finální dohody, tak KHNP je přímo poškozená strana. My samozřejmě respektujeme rozhodnutí českého soudu.

Na druhou stranu jsme připraveni chránit svá legitimní práva coby preferovaný dodavatel, a také proto jsme podali tu žádost o zrušení předběžného opatření. Jde o to, aby nebyly ohrožené plány na energetickou bezpečnost a na uhlíkovou neutralitu ze strany České republiky, aby nedošlo k nějakému výraznému zdržení a ohrožení celého projektu.

Doufejme v rychlé rozhodnutí

A máte tedy nějaké informace, jak dlouho by to do rozhodnutí soudu mohlo trvat?

Soudy jsou nezávislé, tak nechceme nijak předjímat rozhodnutí, ani to není z naší strany vhodné se k tomu více vyjadřovat. Ale doufáme, že vzhledem k závažnosti kauzy i pro Českou republiku, bude to rozhodnutí co nejrychlejší.

ČEZ, respektive Elektrárna Dukovany II, podala návrh na zrušení předběžného opatření také přímo u Krajského soudu v Brně. Uděláte to také?

Podali jsme návrh k Nejvyššímu správní soudu, to byla ta kasační stížnost, a podáme i žádost o zrušení předběžného opatření ke Krajskému soudu v Brně. Uděláme to v nejbližší době. Můžeme říct, že v průběhu tohoto týdne.

Generální ředitel ČEZ Daniel Beneš nám řekl, že vaše nabídka na Dukovany platí do konce června. A pokud se ty soudy potáhnou déle, firma bude muset požádat o její prodloužení. Udělá to KHNP?

Je pravda, že původní nabídka do tendru platí do konce června. Ale my doufáme, že vzhledem k důležitosti kauzy, Nejvyšší správní soud rozhodne velice rychle a že bude možné kontrakt podepsat, než nabídka vyprší. Pokud by došlo ke zdržení, rozhodnutí by nepadlo do konce června a nám přišla žádost, abychom tu platnost nějakým způsobem prodloužili, tak my to samozřejmě komplexně zvážíme a rozhodneme.

Takže není vyloučeno, že to neprodloužíte?

V této chvíli je těžké říct s určitostí ano nebo ne. Pokud nám ta žádost přijde, tak my ji zvážíme a rozhodneme.

Jaký je ten časový rámec a co jsou podmínky, abyste nabídku pořád drželi v původních parametrech? Jak dlouho se s tím dá čekat? Protože pokud soud nechá v platnosti předběžné opatření a bude se celá věc projednávat, tak to může trvat řadu měsíců. Existuje nějaká červená čára, za kterou už se nedá jít?

Jenom zopakuji, co jsem už říkal. Pokud nám ten požadavek ze strany ČEZ přijde, my to zvážíme, posoudíme okolnosti, do kdy by to bylo možné prodloužit, a to na základě situace, jaká bude. Proto si myslím, že v současné chvíli je předčasné, abychom se vyjadřovali k nějaké červené linii. Posoudíme to, až to bude aktuální.

Dovedete si představit situaci, že KHNP tu nabídku zruší nebo zvýší cenu?

Chtěl bych znovu požádat o porozumění a pochopení, že v současné situaci nepovažujeme za vhodné se k tomu nějak konkrétně vyjadřovat.

Utrpěné škody

Politici a také elektrárna Dukovany II mluví o narůstajících škodách kvůli odkládání podpisu kontraktu a o tom, že je budou případně vymáhat po EDF. Pokud ten spor skutečně dopadne ve prospěch české strany a KHNP, tak vy byste dokázali vyčíslit škody, jaké vám v současné době vznikají?

Dá se říct, že když EDF podala žádost o vydání předběžného opatření, tak škody, které údajně utrpěla, jsou v podstatě hypotetické. Na druhou stranu Česká republika nebo zadavatel a my jako KHNP jsme utrpěli velice konkrétní a skutečné škody.

Utrpěli jsme škody dvojího druhu, jednak ty vyčíslitelné finančně, kde se bavíme o škodách na důvěryhodnosti, o reputačních škodách. Pokud jde o ty první, finanční, tak po té, co jsme loni v červenci byli vybráni jako preferovaný dodavatel, tak po dobu deseti měsíců probíhala velice intenzivní jednání, do kterých byl zapojen velký počet odborníků.

Byly tu velké vyjednávací týmy, které měly na starosti následné kroky po podpisu. To jsou konkrétní náklady. A je jasné, že čím déle bude trvat předběžné opatření soudu, tím víc ty škody budou narůstat. Na globálním energetickém trhu, jak jsem říkal, může tahle kauza výrazně poškodit i naši důvěryhodnost a reputaci, což jsou pro nás také nezanedbatelné škody.

Budeme samozřejmě proto zvažovat právní kroky ohledně těch škod jak na projektu, tak i na dobrém jméně. Takže proti lživým tvrzením ze strany EDF, kterou považujeme za neférovou konkurenci, jsme připraveni se bránit právní cestou.

Je tedy možné, že ještě před případným verdiktem Krajského soudu v Brně o podstatě stížnosti podáte na EDF žalobu za poškození dobrého jména?

V tuto chvíli je těžké konkrétně říkat, jaké budou naše kroky a v jakém horizontu.

Když se bavíme o těch materiálních škodách, můžete říci, v jakých částkách se pohybujete? Bavíme se o stovkách milionů, miliardách, desítkách miliard korun?

Vzhledem k tomu, že výše škod by mohla být předmětem právních sporů, tak není vhodné, abych tady zmiňoval nějaké konkrétní částky, o které se jedná.

Podle Daniela Beneše jde francouzské EDF o to, aby se v Česku žádné nové jaderné bloky nakonec nepostavily. Jak to vidíte Vy, o co EDF hraje?

Uvědomujeme si, že pro Českou republiku je budování nových jaderných bloků velice důležitá a zásadní věc. Bohužel, EDF se nesmířila s výsledky férového transparentního tendru a snaží se nějakým politickým nátlakem a právními kličkami ten výsledek zvrátit.

EDF se odvolává na údajnou nedovolenou zahraniční podporu a na základě toho brání podpisu finální dohody, ale z naší strany je to pokřivení trhu ve snaze vyloučit konkurenci.

Tím, že zadavatel i česká vláda opakovaně dali najevo, že nemají zájem uzavřít kontrakt s EDF, tak pokud nedojde k uzavření smlouvy s námi, mohlo by to znamenat přerušení projektu nebo jeho dlouhodobé zdržení. Samozřejmě ty škody by potom šly na vrub českých občanů a ohrozilo by energetickou bezpečnost České republiky.

‚Neopodstatněná, lživá tvrzení‘

Ta obvinění KHNP ze strany EDF jsou ale celkem vážná. Ve stížnosti u soudu v Česku i u Evropské komise uvádí podezření, že vám stát poskytuje nepovolené subvence, jak už jste sám zmínil. Vy to sice odmítáte, ale máte nějaké důkazy, které můžete úřadům jak u nás, tak v Bruselu předložit?

Chtěl bych zdůraznit, že KHNP nepřijala podporu v žádné formě, která by nějak pokřivila trh nebo poškodila férovost soutěže. Chtěl bych také vyjádřit naše hluboké znepokojení nad tím, že právní zástupce firmy EDF veřejně přišel s neopodstatněnými, lživými tvrzeními.

Stížnosti, které vznáší EDF i směrem k Evropské komisi, jsou naprosto neopodstatněné a podle nás jde jenom o pokus právní cestou zmařit výsledky férové soutěže.

Je to zbabělý pokus spolehnout se na nějaký politický nátlak, když EDF nebyla schopna vyhrát v konkurenci na základě technických nebo cenových parametrů. Považujeme to i za určité ignorování legitimního a suverénního rozhodnutí české vlády a zadavatele. Za nás je to tak, že když EDF něco tvrdí, tak je to na EDF, aby předložila jasné objektivní důkazy pro svoje tvrzení.

Ale vy sami jste tedy Bruselu poslali nějaké podklady, dokumenty, které by dokazovaly, že nemáte žádnou nedovolenou státní podporu?

Předali jsme Evropské komisi naše stanovisko, že jsme neobdrželi žádnou podporu v žádné formě, která by jakýmkoliv způsobem porušovala tržní principy, anebo poškodila férovou hospodářskou soutěž.

A jestliže právní zástupce firmy EDF v médiích tvrdil, že ta údajná nedovolená zahraniční podpora pro KHNP odpovídá čtyřem kategoriím nedovolené státní podpory, tak za nás je to lživé tvrzení, které není ničím podložené. EDF také veřejně poukázala na další tři věci, které bych chtěl vyvrátit.

První je, že KHNP se nachází ve finančních těžkostech a potřebuje státní podporu. Když se podíváme na reálná čísla, tak firma KHNP patří mezi jednu z finančně nejzdravějších energetických firem v globálním měřítku, o čemž svědčí i ratingy ze strany největších agentur, jako je Moody's, S&P, Fitch a další.

Takže je to firma finančně stabilní, zdravá a nepotřebuje státní podporu. Druhá věc je, že naše firma údajně porušuje exportní pravidla OECD. To také není pravda. Nikdy jsme neobdrželi nějakou nevhodnou nebo nepřiměřenou exportní podporu, která by porušovala pravidla OECD. A za třetí, údajně jsme příjemci nějaké neomezené podpory ze strany státu. Pro něco takového by ale musel být nějaký právní základ, který není.

EDF vychází například z toho, že jste do tendru nabídli garance na pevnou cenu a harmonogram až do konce projektu, což podle nich nejde bez určitých neomezených garancí od vlády. Jak je podle Vás tedy možné se zaručit za sta miliardovou pevnou cenu a harmonogram, když už teď vidíme, že se včas nepodepíše ani smlouva na celý projekt?

Když se zamyslíme nad tvrzením EDF, že korejská strana by bez nějakých vládních garancí KHNP nikdy nemohla cenu a harmonogram garantovat, tak je to vlastně tato logika: Když to nedokáže EDF, tak to nemůžeme dokázat ani my. Což je pro nás taková svérázná až úsměvná interpretace.

‚EDF výchází ze zkušeností‘

Je podle vás obvyklé u jiných projektů, které můžeme vidět v jaderné energetice, že by se nějaká firma zaručila za pevnou cenu až do konce výstavby?

Liší se to projekt od projektu. Kdybychom se měli podívat na EDF, tak ať se jedná o jejich projekt Flamanville nebo Hinkley Point, tak jsme svědky, že dochází k opakovanému zdržení a výraznému navyšování rozpočtu.

Takže firma EDF asi vychází z vlastních zkušeností u těch svých neúspěšných projektů, kdy si asi nedovede představit, že můžeme ručit za dobu výstavby i rozpočet, aniž bychom měli státní záruky.

Po dobu 50 let jsme ale ani na den nepřestali se stavbou a provozem jaderných bloků, a za tu dobu jsme nashromáždili velké know-how a zkušenosti. Naučili jsme se projektové řízení a na základě toho jsme schopni předložit konkurenceschopnou a racionální nabídku, ať už jde o dobu výstavby nebo o celkovou cenu projektu.

Já tu otázku tedy zúžím. V projektu jaderné elektrárny Baráka ve Spojených arabských emirátech, což byl asi jediný zahraniční projekt KHNP v poslední době, jste také nabídli pevnou cenu do konce projektu? A podařilo se vám ji dodržet?

I v případě projektu v Baráce jsme se zavázali k určitému rozpočtu a k době výstavby. Samozřejmě, že v jednotlivých etapách pak docházelo po vzájemné dohodě k nějakým úpravám. Ale podařilo se to zrealizovat ke spokojenosti zákazníka, kdy jsme dodrželi očekávané termíny a očekávaný rozpočet.

Zmínil jste v jedné své odpovědi, že EDF využívá určitý politický tlak. Je známo, že komisař, pod kterého spadá prověřování stížností francouzské EDF v Evropské komisi, je Francouz Stéphane Sejourné. Ten poslal do Česka dopis, aby se do vyšetření celé věci nepodepisoval kontrakt s KHNP. Berete tohle jako určité politické ovlivňování věci?

Za situace, kdy tady probíhá šetření ze strany Evropské komise, tak není vhodné, abychom se my jako zúčastněná strana vyjadřovali k jednotlivým výrokům nebo jednání jednotlivých komisařů. Abychom to nějakým způsobem hodnotili. Takže se zdržím komentáře.

Ještě k tomu mám ale jednu otázku, komisař Sejourné doporučoval, aby se ten kontrakt nepodepsal. Pokud by český soud zrušil to předběžné opatření, jste připraveni kontrakt na Dukovany podepsat i přesto, že třeba poběží stále řízení v Evropské komisi?

To nebude záviset na nás, to je otázka jednání se zadavatelem, s firmou ČEZ. Rozhodlo by se to po dohodě s ČEZ.

Ale vaše firma by to neviděla jako překážku?

Už jsem opakovaně zmiňoval, že jsme neobdrželi žádnou státní podporu, která by nějakým způsobem pokřivovala hospodářskou soutěž nebo trh. Takže ani to šetření Evropské komise by z našeho pohledu nemělo ovlivnit průběh projektu.

